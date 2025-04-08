В 2024 году в мире зафиксировано рекордное количество казней – Amnesty International

В 2024 году по меньшей мере 1518 человек были казнены в 15 странах мира - это самый высокий показатель с 2015 года. Основную ответственность за рост количества казней несут Иран, Ирак и Саудовская Аравия.

Источник: ежегодный отчет правозащитной организации Amnesty International о глобальном применении смертной казни, обнародованный 8 апреля

Детали: Согласно отчету, 2024 год стал годом с рекордным количеством зафиксированных казней с 2015-го – тогда было казнено не менее 1634 человека. Правозащитники отмечают, что абсолютное большинство казней произошло в странах Ближнего Востока.

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Отчет не учитывает тысячи вероятных казней в Китае, Северной Корее и Вьетнаме, где данные об исполнении смертной казни остаются засекреченными. В частности, Китай, по оценкам правозащитников, остается страной с наибольшим количеством казней в мире.

Иран, Ирак и Саудовская Аравия вместе ответственны за более 90% известных казней в 2024 году. Иран казнил по меньшей мере 972 человека – на 119 больше, чем в 2023-м. Саудовская Аравия удвоила количество казненных (345 против 172 в предыдущем году), а Ирак увеличил количество казней почти вчетверо – с 16 до 63.

"Смертная казнь - это отвратительная, бесчеловечная и унизительная практика, которой нет места в современном мире", – заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.

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Кроме того, более 40% смертных приговоров в мире были вынесены за преступления, связанные с наркотиками - несмотря на то, что международные нормы позволяют применять смертную казнь только за "самые серьезные преступления". Такие казни были особенно распространены в Иране, Китае, Саудовской Аравии, Сингапуре и, вероятно, во Вьетнаме.

"Лидеры, которые пропагандируют смертную казнь как инструмент борьбы с наркотиками или преступностью, предлагают неэффективные и незаконные решения", – подчеркнула Калламар.

В странах Ближнего Востока смертную казнь применяли, чтобы заставить замолчать правозащитников, диссидентов, протестующих, политических оппонентов и представителей этнических меньшинств.

В США, где президент Дональд Трамп публично поддерживает применение смертной казни, в 2024 году было казнено 25 человек.

В то же время в ряде стран произошли положительные сдвиги. Зимбабве приняла закон об отмене смертной казни за общие преступления. Малайзия провела реформу, которая уменьшила количество приговоренных к смертной казни более чем на тысячу. Впервые более двух третей стран-членов ООН поддержали резолюцию Генассамблеи о глобальном моратории на смертную казнь.