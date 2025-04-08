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Российский беспилотник атаковал Днепровский район Херсона: ранен мужчина

Иван ДьяконовВторник, 8 апреля 2025, 06:59
Российский беспилотник атаковал Днепровский район Херсона: ранен мужчина
Фото: Getty Images

Вечером 7 апреля российские войска атаковали Днепровский район города Херсон с беспилотника. В результате удара пострадал местный житель.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Прямая речь: "Вчера вечером российские оккупанты с беспилотника атаковали Днепровский район. 

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Минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 66-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести".

Детали: Мрочко также сообщил о еще одной атаке беспилотника, в результате которой пострадал 40-летний херсонец. Его также доставили в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. 

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Предыстория: 

  • 7 апреля российские войска атаковали с беспилотника мужчину в Днепровском районе Херсона. В результате удара 40-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.
  • Около 6.30 утра в воскресенье, 6 апреля, в Днепровском районе Херсона российские военные убили человека.
  • Утром 4 апреля российские оккупанты атаковали с беспилотников автомобиль ОО "Быть добру на Херсонщине", который занимается эвакуацией жителей из опасных районов.

Херсонжертвыбеспилотники
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