Российский беспилотник атаковал Днепровский район Херсона: ранен мужчина

Вечером 7 апреля российские войска атаковали Днепровский район города Херсон с беспилотника. В результате удара пострадал местный житель.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Прямая речь: "Вчера вечером российские оккупанты с беспилотника атаковали Днепровский район.

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Минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 66-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести".

Детали: Мрочко также сообщил о еще одной атаке беспилотника, в результате которой пострадал 40-летний херсонец. Его также доставили в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

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