ВСУ за сутки обезвредили 1 290 оккупантов и 43 артиллерийские системы
Вторник, 8 апреля 2025, 07:58
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали еще 1 290 российских захватчиков и более 200 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.04. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 926 310 (+1 290) человек,
- танков – 10 572 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 22 011 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 25 860 (+43) ед,
- РСЗО – 1 359 (+3) ед,
- средств ПВО – 1 126 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31 917 (+43) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 43 227 (+107) ед,
- специальной техники – 3 792 (+2) ед.
Данные уточняются.