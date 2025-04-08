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Оккупанты утром атаковали с дрона пожилого мужчину в Херсоне

Ирина БалачукВторник, 8 апреля 2025, 08:32
Оккупанты утром атаковали с дрона пожилого мужчину в Херсоне
Российский дрон. Фото предоставлено УП жителями Херсонщины

Утром 8 апреля российские оккупанты сбросом с беспилотника ранили 85-летнего жителя Херсона – мужчину госпитализировали.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Около 06:30 россияне атаковали с дрона пожилого мужчину в Херсоне. Из-за сброса взрывчатки 85-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения туловища, головы и ноги".

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Детали: Пострадавшего госпитализировали в среднем состоянии тяжести.

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Предыстория: 

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  • 7 апреля российские войска атаковали с беспилотника мужчину в Днепровском районе Херсона. В результате удара 40-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.
  • 6 апреля россияне атаковали с дрона жителя Херсона в Днепровском районе, 59-летний мужчина погиб на месте.
  • Утром 4 апреля российские оккупанты атаковали с беспилотников автомобиль ОО "Быть добру на Херсонщине", который занимается эвакуацией жителей из опасных районов.

Херсонбеспилотники
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