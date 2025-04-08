Оккупанты утром атаковали с дрона пожилого мужчину в Херсоне
Вторник, 8 апреля 2025, 08:32
Утром 8 апреля российские оккупанты сбросом с беспилотника ранили 85-летнего жителя Херсона – мужчину госпитализировали.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "Около 06:30 россияне атаковали с дрона пожилого мужчину в Херсоне. Из-за сброса взрывчатки 85-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения туловища, головы и ноги".
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Детали: Пострадавшего госпитализировали в среднем состоянии тяжести.
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Предыстория:
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- 7 апреля российские войска атаковали с беспилотника мужчину в Днепровском районе Херсона. В результате удара 40-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.
- 6 апреля россияне атаковали с дрона жителя Херсона в Днепровском районе, 59-летний мужчина погиб на месте.
- Утром 4 апреля российские оккупанты атаковали с беспилотников автомобиль ОО "Быть добру на Херсонщине", который занимается эвакуацией жителей из опасных районов.