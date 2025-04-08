Российский "Искандер" попал в недействующую базу отдыха на Харьковщине

Поздно вечером 7 апреля российские войска атаковали село Высокий в Харьковской области –баллистическая ракета "Искандер" попала в здание недействующей базы отдыха, пострадали 3 человека.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь главы области: "23:18 – Харьковский район, Высочанская община, с. Высокий. Обстрел баллистической ракетой "Искандер-М" недействующей территории базы отдыха".

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Детали: Синегубов добавил, что ракета попала в 4-этажное здание базы. Три человека получили острую реакцию на стресс.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Глава ОВА также обнародовал фото с места удара. На них видно, что здание уничтожено. Также поврежден по меньшей мере один автомобиль.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

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