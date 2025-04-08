Ядерные переговоры между США и Ираном пройдут 12 апреля в Омане – СМИ
12 апреля в Омане состоятся переговоры между Ираном и Соединенными Штатами Америки по ядерной программе Тегерана, ожидается, что их возглавит министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и представитель президента США Стив Уиткофф.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN, агентство Reuters
Прямая речь Дональда Трампа: "Надеюсь, эти переговоры будут успешными... Если переговоры с Ираном не будут успешными, я думаю, что Иран будет в большой опасности".
Детали: Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в понедельник, что США и Иран проведут "косвенные переговоры на высоком уровне" в Омане 12 апреля.
"Это такая же возможность, как и испытание. Мяч на поле Америки", – сказал он.
Последние прямые переговоры на высшем уровне между США и Ираном состоялись в 2015 году, когда тогдашний госсекретарь США Джон Керри и тогдашний министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф работали над завершением ядерной сделки.
Напомним:
- 5 апреля Иран отвергал возможность прямых переговоров с Соединенными Штатами по иранской ядерной программе как "бессмысленные".
- В начале марта Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи письмо с предложением по иранской ядерной программе.
- По информации источников Axios, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.
- Трамп также говорил, что Иран столкнется с невиданными ранее бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами о разработке ядерного оружия.