Ядерные переговоры между США и Ираном пройдут 12 апреля в Омане – СМИ

12 апреля в Омане состоятся переговоры между Ираном и Соединенными Штатами Америки по ядерной программе Тегерана, ожидается, что их возглавит министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и представитель президента США Стив Уиткофф.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN, агентство Reuters

Прямая речь Дональда Трампа: "Надеюсь, эти переговоры будут успешными... Если переговоры с Ираном не будут успешными, я думаю, что Иран будет в большой опасности".

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Детали: Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в понедельник, что США и Иран проведут "косвенные переговоры на высоком уровне" в Омане 12 апреля.

"Это такая же возможность, как и испытание. Мяч на поле Америки", – сказал он.

Последние прямые переговоры на высшем уровне между США и Ираном состоялись в 2015 году, когда тогдашний госсекретарь США Джон Керри и тогдашний министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф работали над завершением ядерной сделки.

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Напомним: