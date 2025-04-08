Трамп анонсировал историческое решение – оборонный бюджет США достигнет $1 триллиона

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что впервые в истории для его страны выделят 1 триллион долларов на оборону – это станет рекордной суммой для Америки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Прямая речь Трампа: "Мы очень внимательно относимся к расходам, но вооруженные силы – это то, что мы должны строить, и мы должны быть сильными, потому что у вас сейчас много плохих сил".

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Детали: Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп сообщил, что следующий оборонный бюджет США может достичь рекордной отметки – примерно 1 триллион долларов.

Между тем министр обороны Пит Гегсет, комментируя это заявление в соцсети X, отметил, что Трамп "быстро восстанавливает вооруженные силы".

"Пентагон вскоре получит свой первый триллионный бюджет", – отметил он.

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Сам Гегсет активно поддерживает инициативы по сокращению государственных расходов, которые реализует Департамент эффективности правительства, связанный с Илоном Маском. Несмотря на это, именно Пентагон остается крупнейшей правительственной институцией США, с годовым бюджетом в 850 миллиардов долларов и штатом в почти 2 миллиона работников.

В феврале Гегсет инициировал 8-процентное сокращение некоторых второстепенных статей расходов оборонного ведомства, направив высвободившиеся средства на приоритетные направления, в частности на развитие систем противоракетной обороны.

Еще при администрации Джо Байдена бывший глава Пентагона Ллойд Остин также предлагал довести оборонный бюджет до уровня 1 триллиона долларов, обосновывая это растущими глобальными вызовами.

Напомним: