В аккаунте чешского премьера в Х появились фейковые посты о нападении России
Вторник, 8 апреля 2025, 10:24
Аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в соцсети Х подвергся атаке утром 8 апреля, в результате чего там появились поддельные сообщения.
Источник: спикер чешского правительства Люция Мичут Есаткова в комментарии Reuters, "Европейская правда"
Детали: В одном из фейковых сообщений на странице Фиалы, в частности, говорилось о том, что российские войска атаковали чешские подразделения вблизи границы с Калининградом.
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Позже это сообщение было удалено.
"Сообщение о нападении на чешских солдат не соответствует действительности", - говорится в текстовом комментарии спикера агентству.
Кроме того, с аккаунта Фиалы были удалены сообщения на чешском и английском языках о реакции на американские тарифы.
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Предыстория:
- В декабре 2024 года Министерство обороны Румынии опровергало распространенные в социальных сетях фейковые сообщения о якобы закрытии границ и подготовке к войне.
- Недавно жандармерия Румынии назвала фейком распространяемое в последние дни сообщение в соцсетях о том, что треть ее личного состава составляют иностранцы.