В аккаунте чешского премьера в Х появились фейковые посты о нападении России

Аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в соцсети Х подвергся атаке утром 8 апреля, в результате чего там появились поддельные сообщения.

Источник: спикер чешского правительства Люция Мичут Есаткова в комментарии Reuters, "Европейская правда"

Детали: В одном из фейковых сообщений на странице Фиалы, в частности, говорилось о том, что российские войска атаковали чешские подразделения вблизи границы с Калининградом.

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Позже это сообщение было удалено.

"Сообщение о нападении на чешских солдат не соответствует действительности", - говорится в текстовом комментарии спикера агентству.

Кроме того, с аккаунта Фиалы были удалены сообщения на чешском и английском языках о реакции на американские тарифы.

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