Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

В аккаунте чешского премьера в Х появились фейковые посты о нападении России

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоВторник, 8 апреля 2025, 10:24
В аккаунте чешского премьера в Х появились фейковые посты о нападении России
скриншот

Аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в соцсети Х подвергся атаке утром 8 апреля, в результате чего там появились поддельные сообщения.

Источник: спикер чешского правительства Люция Мичут Есаткова в комментарии Reuters, "Европейская правда"

Детали: В одном из фейковых сообщений на странице Фиалы, в частности, говорилось о том, что российские войска атаковали чешские подразделения вблизи границы с Калининградом.

Реклама:

Позже это сообщение было удалено.

"Сообщение о нападении на чешских солдат не соответствует действительности", - говорится в текстовом комментарии спикера агентству.

Кроме того, с аккаунта Фиалы были удалены сообщения на чешском и английском языках о реакции на американские тарифы.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • В декабре 2024 года Министерство обороны Румынии опровергало распространенные в социальных сетях фейковые сообщения о якобы закрытии границ и подготовке к войне.
  • Недавно жандармерия Румынии назвала фейком распространяемое в последние дни сообщение в соцсетях о том, что треть ее личного состава составляют иностранцы.

Чехияхакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видео"Один репортаж - один удар": в Генштабе объяснили свой видеоролик об информационной безопасности
Свириденко: Украина и США сделали "существенный прогресс" в переговорах о полезных ископаемых
Суд оставил под стражей экс-начальника одесского ТЦК Борисова до 18 мая
РФ просит у США замороженные активы на покупку "Боингов" в случае прекращения огня в Украине – СМИ
Почти каждый пятый словак желает победы России в войне против Украины – опрос
Датских солдат отправят на обучение в Украину
Все новости...
Чехия
Главы МИД Чехии и Литвы отреагировали на российский удар по Кривому Рогу
Чехия гарантирует стабильные поставки боеприпасов Украине до сентября 2025-го
Чехия может отправить свои войска в Украину в составе иностранной миссии – президент
Последние новости
17:01
США прекращают финансирование базы данных, которая играет ключевую роль в сфере кибербезопасности
16:57
Российскую соцсеть "Россграм" закрыли за неуплату хостинга
16:40
ЕС обсуждает отправку своих "военных советников" в Украину
16:30
В Украине поступления от акцизного налога на треть превысили план
16:06
видео"Один репортаж - один удар": в Генштабе объяснили свой видеоролик об информационной безопасности
16:01
Сколько стоит собрать пасхальную корзину и приготовить кулич
15:51
Верховная Рада поддержала законопроект "О профессиональном образовании" в первом чтении
15:41
Свириденко: Украина и США сделали "существенный прогресс" в переговорах о полезных ископаемых
15:35
У Трампа заявили, что "сыты по горло" тем, как Европа укрепляет Украину
15:33
На Киевщине разоблачили преступную группу, которая занимались сбытом фальшивых денег
Все новости...
Реклама:
Реклама: