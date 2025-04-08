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В Эстонии хотят разрешить военным уничтожать подозрительные торговые суда

Ирина Кутелева, Ирина БалачукВторник, 8 апреля 2025, 10:27
В Эстонии хотят разрешить военным уничтожать подозрительные торговые суда
Скриншот из видео err.ee

Парламент Эстонии (Рийгикогу) предлагает разрешить Силы обороны и ВМС атаковать торговые суда, которые подозревают в намерении повредить подводные кабели и другие инфраструктурные объекты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Предложенный законопроект является реакцией на сознательные обрывы иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждения других объектов инфраструктуры, которые участились в последнее время.

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Он имеет целью позволить Военно-морским силам предотвращать такие инциденты.

Для этого предлагают внести изменения в два закона – о Силах обороны и об экономической зоне.

Сообщается, что в крайнем случае военные будут иметь право потопить судно, которое не подчиняется их приказам.

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Первое чтение законопроекта запланировано на 9 апреля.

Предыстория:

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Эстониякорабли
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