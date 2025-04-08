В Эстонии хотят разрешить военным уничтожать подозрительные торговые суда
Парламент Эстонии (Рийгикогу) предлагает разрешить Силы обороны и ВМС атаковать торговые суда, которые подозревают в намерении повредить подводные кабели и другие инфраструктурные объекты.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR
Детали: Предложенный законопроект является реакцией на сознательные обрывы иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждения других объектов инфраструктуры, которые участились в последнее время.
Он имеет целью позволить Военно-морским силам предотвращать такие инциденты.
Для этого предлагают внести изменения в два закона – о Силах обороны и об экономической зоне.
Сообщается, что в крайнем случае военные будут иметь право потопить судно, которое не подчиняется их приказам.
Первое чтение законопроекта запланировано на 9 апреля.
Предыстория:
- В середине января в НАТО создали новую миссию для надзора за безопасностью инфраструктуры в Балтийском море после серии инцидентов с повреждением кабелей.
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