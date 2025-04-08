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"Рейнджеры" ССО пополняют обменный фонд ВСУ на Курщине

Валентина РоманенкоВторник, 8 апреля 2025, 10:57
Рейнджеры ССО пополняют обменный фонд ВСУ на Курщине
иллюстрация 4 полка ССО

Воины 4-го полка Сил специальных операций ВСУ зачистили часть населенного пункта на территории государства-агрессора, захватили документацию противника и пленного.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Спецназовцы сообщают, что в результате слаженных специальных действий "рейнджеры" 4-го полка уничтожили живую силу противника и зачистили часть населенного пункта.

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В пресс-службе ССО УП уточнили, что речь идет о Курской области.

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Указано, что задача выполнялась при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и четкого планирования на всех уровнях.

В ходе зачистки бойцы ССО захватили документацию врага, а также взяли в плен одного российского военнослужащего.

ССОКурская область война
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