"Рейнджеры" ССО пополняют обменный фонд ВСУ на Курщине
Вторник, 8 апреля 2025, 10:57
Воины 4-го полка Сил специальных операций ВСУ зачистили часть населенного пункта на территории государства-агрессора, захватили документацию противника и пленного.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Спецназовцы сообщают, что в результате слаженных специальных действий "рейнджеры" 4-го полка уничтожили живую силу противника и зачистили часть населенного пункта.
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"Рейнджери" поповнили обмінний фонд ЗСУ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 8, 2025
відео - ССО pic.twitter.com/XcSSn3u8QV
В пресс-службе ССО УП уточнили, что речь идет о Курской области.
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Указано, что задача выполнялась при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и четкого планирования на всех уровнях.
В ходе зачистки бойцы ССО захватили документацию врага, а также взяли в плен одного российского военнослужащего.