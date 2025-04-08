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Дональд Трамп-младший посетит Бухарест накануне выборов в Румынии

Ирина Кутелева, Степан ГафткоВторник, 8 апреля 2025, 11:59
Дональд Трамп-младший посетит Бухарест накануне выборов в Румынии
Фото с Facebook Donald Trump Jr.

28 апреля Дональд Трамп-младший, старший сын президента США, приедет в Бухарест в рамках турне по Восточной Европе, за неделю до первого тура президентских выборов в Румынии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал G4Media.ro 

Детали: Кроме Бухареста, сын президента США также посетит ряд других европейских столиц: Прагу, Братиславу, Будапешт, Белград и Софию.

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По словам бизнесмена Адриана Тисса, одного из организаторов события в румынской столице, Дональд Трамп-младший приедет в Бухарест в конце апреля.

Во время своего визита Трамп-младший не планирует встреч с политическими деятелями Румынии, поскольку основной целью является участие в бизнес-мероприятии.

Интересно, что в декабре прошлого года сын американского президента выразил свою критику относительно отмены первого тура президентских выборов в Румынии, на котором победу одержал ультраправый кандидат Келин Джорджеску.

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"Ого, посмотрите, что происходит в Румынии! Конституционный суд только что отменил первый тур президентских выборов. Еще одна соросо-марксистская попытка сфальсифицировать результат и отрицать волеизъявление народа. Она проигрывает, и они это знают", – писал тогда Трамп-младший в Х.

Напомним:

СШАРумынияТрамп
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