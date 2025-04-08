Дональд Трамп-младший посетит Бухарест накануне выборов в Румынии
28 апреля Дональд Трамп-младший, старший сын президента США, приедет в Бухарест в рамках турне по Восточной Европе, за неделю до первого тура президентских выборов в Румынии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал G4Media.ro
Детали: Кроме Бухареста, сын президента США также посетит ряд других европейских столиц: Прагу, Братиславу, Будапешт, Белград и Софию.
По словам бизнесмена Адриана Тисса, одного из организаторов события в румынской столице, Дональд Трамп-младший приедет в Бухарест в конце апреля.
Во время своего визита Трамп-младший не планирует встреч с политическими деятелями Румынии, поскольку основной целью является участие в бизнес-мероприятии.
Интересно, что в декабре прошлого года сын американского президента выразил свою критику относительно отмены первого тура президентских выборов в Румынии, на котором победу одержал ультраправый кандидат Келин Джорджеску.
"Ого, посмотрите, что происходит в Румынии! Конституционный суд только что отменил первый тур президентских выборов. Еще одна соросо-марксистская попытка сфальсифицировать результат и отрицать волеизъявление народа. Она проигрывает, и они это знают", – писал тогда Трамп-младший в Х.
Напомним:
- Недавно Трамп-младший уже посещал Сербию и встретился с президентом страны Александаром Вучичем.
- А в январе он ездил на Гренландию с частным визитом на фоне заявлений отца о намерении взять остров под контроль.