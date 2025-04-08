Ситуация на Лиманском направлении ухудшилась: Кое-где на одного бойца ВСУ приходится 10 россиян

Ситуация на Лиманском направлении за последний месяц ухудшилась, российские оккупационные войска бросают в бой большое количество пехоты и применяют много беспилотников, в том числе и на оптоволокне.

Источник: спикер 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мы можем подтвердить, что за последний месяц ситуация действительно очень ухудшилась. Россияне давят невероятным количеством пехоты, которой у них просто очень много. Это могут быть как и большие пехотные группы, так и малые пехотные группы, которые пользуются погодными условиями. Они все делают для того, чтобы вклиниться в наши боевые порядки, чтобы забежать как можно быстрее в тыл и наделать нам беды".

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Детали: По словам пресс-офицера, украинским защитникам на Лиманском направлении не хватает людей, а вот российские силы, несмотря на большие потери, быстро пополняются новыми солдатами.

"За месяц только бойцы нашей бригады нанесли россиянам очень большие потери, в частности численностью двух батальонов. Однако россияне не останавливаются. Из-за того что у них налажена эта система оперативного пополнения их потерь, наступательный потенциал они дальше сохраняют, и он не теряется... Действительно на одного нашего пехотинца иногда приходится 10 российских оккупантов", – рассказала Блищик.

Что предшествовало: Ранее в ОСГВ "Хортица" заявляли, что российская армия усилила пехотные атаки на Лиманском направлении, сосредоточив свои усилия на накоплении живой силы. Подразделения противника, по данным украинских военных, укомплектованы преимущественно хорошо обученными контрактниками.

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По данным Генштаба ВСУ, в течение суток 7 апреля на Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Ямполовки, Торского и в сторону Новоплатоновки, Новомихайловки, Грековки, Редкодуба, Ольговки, Зеленой Долины и Нового.