В Литве разгорелся скандал вокруг гастролей Орбакайте из-за ее поездок в Крыму
В Литве общественный деятель Валдас Барткявичюс возмутился из-за запланированного на 31 мая в Вильнюсе концерта российской певицы Кристины Орбакайте, дочери советско-российской исполнительницы Аллы Пугачевой, которая в 2014 году ездила в оккупированный Крым В ситуацию вмешался премьер страны Гинтаутас Палуцкас.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT
Детали: Барткявичюс заявил, что Орбакайте причастна к российской пропаганде и напомнил, что в 2014 году российская певица сознательно нарушила украинское законодательство и незаконно пересекла государственную границу, чтобы попасть в Крым.
Общественный деятель добавил, что Орбакайте также выступала в Крыму в октябре 2022 года, тогда как российская полномасштабная агрессия против Украины продолжалась уже полгода.
После возмущения в социальных сетях литовский премьер заявил, что организаторам мероприятия следует задать певице вопрос о ее политических взглядах. "Поддерживает ли она аннексию Крыма или выступает против нее?" - сказал Палуцкас.
Он также добавил, что видел фото, на котором Орбакайте принимает награду от российского правителя Владимира Путина.
В то же время глава правительства Литвы убежден, что ее позиция относительно войны в Украине сейчас важнее. "У организаторов концерта есть возможность задать этот вопрос и дать ответ общественности", – добавил Палуцкас.
Что предшествовало:
- Недавно стало известно, что российская оперная певица Анна Нетребко, которая была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в России, выступит на сцене лондонского Королевского оперного театра.
- После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Примерно через месяц Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным лишь несколько раз за свою жизнь.
- В прошлом месяце посол Украины в Будапеште Федор Шандор призвал Венгерскую государственную оперу отменить выступление российской оперной певицы Анны Нетребко.
- Однако руководитель театра Сильвестр Оковач отказался это делать и жестко ответил на обращение украинского дипломата.