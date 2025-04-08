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В Литве разгорелся скандал вокруг гастролей Орбакайте из-за ее поездок в Крыму

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 8 апреля 2025, 12:23
В Литве разгорелся скандал вокруг гастролей Орбакайте из-за ее поездок в Крыму
Кристина Орбакайте, фото: Facebook

В Литве общественный деятель Валдас Барткявичюс возмутился из-за запланированного на 31 мая в Вильнюсе концерта российской певицы Кристины Орбакайте, дочери советско-российской исполнительницы Аллы Пугачевой, которая в 2014 году ездила в оккупированный Крым В ситуацию вмешался премьер страны Гинтаутас Палуцкас.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Барткявичюс заявил, что Орбакайте причастна к российской пропаганде и напомнил, что в 2014 году российская певица сознательно нарушила украинское законодательство и незаконно пересекла государственную границу, чтобы попасть в Крым.

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Общественный деятель добавил, что Орбакайте также выступала в Крыму в октябре 2022 года, тогда как российская полномасштабная агрессия против Украины продолжалась уже полгода.

После возмущения в социальных сетях литовский премьер заявил, что организаторам мероприятия следует задать певице вопрос о ее политических взглядах. "Поддерживает ли она аннексию Крыма или выступает против нее?" - сказал Палуцкас.

Он также добавил, что видел фото, на котором Орбакайте принимает награду от российского правителя Владимира Путина.

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В то же время глава правительства Литвы убежден, что ее позиция относительно войны в Украине сейчас важнее. "У организаторов концерта есть возможность задать этот вопрос и дать ответ общественности", – добавил Палуцкас.

Что предшествовало:

  • Недавно стало известно, что российская оперная певица Анна Нетребко, которая была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в России, выступит на сцене лондонского Королевского оперного театра.
  • После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Примерно через месяц Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным лишь несколько раз за свою жизнь.
  • В прошлом месяце посол Украины в Будапеште Федор Шандор призвал Венгерскую государственную оперу отменить выступление российской оперной певицы Анны Нетребко.
  • Однако руководитель театра Сильвестр Оковач отказался это делать и жестко ответил на обращение украинского дипломата.

ЛитваКрымроссийско-украинская война
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