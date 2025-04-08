Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

В Украине еще несколько дней будут дожди и небольшой снег

Ирина БалачукВторник, 8 апреля 2025, 12:30
В Украине еще несколько дней будут дожди и небольшой снег
Фото иллюстративное с unsplash.com

В ближайшие дни в Украине ожидается холодная погода с небольшим и умеренным дождем и мокрым снегом, после пятницы осадки прекратятся. 

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "9 апреля без существенных осадков, лишь на юге и юго-востоке страны днем небольшие осадки. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-6° тепла, на Закарпатье и юго-востоке страны до плюс 8°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с".

Реклама:

Детали: В Киеве в среду без существенных осадков, ночью -2°...-4°, днем до +4°, ветер северо-западный, 5-10 м/с. 

 
Погода 9 апреля
СКРИНШОТ С METEO.GOV.UA

10 и 11 апреля в большинстве областей умеренный мокрый снег, местами с дождем, днем в пятницу в северных, большинстве центральных и Одесской областях прекращение осадков. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-6° тепла, на Закарпатье и юго-востоке страны до плюс 8°.

В Карпатах временами снег, ночью 4-9° мороза, днем 0-3° мороза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с, днем 10 апреля в западных областях, 11 апреля местами в южной части порывы 15-20 м/с.

РЕКЛАМА:
 
Погода 10 апреля 
СКРИНШОТ С METEO.GOV.UA

В столице 10 апреля ночью и днем мокрый снег, ночью 0°...-2°, днем до +2°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

11 апреля в Киеве ночью небольшой мокрый снег, 0°...-2°, днем без осадков, +2°...+4°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

 
Погода 11 апреля 
СКРИНШОТ С METEO.GOV.UA

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
погода
Март в Европе оказался самым теплым за всю историю наблюдений
В Украине 8-11 апреля ожидаются существенные заморозки – синоптики
Экстремальные погодные условия: на горе Поп Иван температура упала до -18°C
Последние новости
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
22:17
ОВА: Россияне ударили по Николаеву реактивным беспилотником неизвестного типа, возник пожар
Все новости...
Реклама:
Реклама: