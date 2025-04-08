В Украине еще несколько дней будут дожди и небольшой снег

В ближайшие дни в Украине ожидается холодная погода с небольшим и умеренным дождем и мокрым снегом, после пятницы осадки прекратятся.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "9 апреля без существенных осадков, лишь на юге и юго-востоке страны днем небольшие осадки. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-6° тепла, на Закарпатье и юго-востоке страны до плюс 8°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с".

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Детали: В Киеве в среду без существенных осадков, ночью -2°...-4°, днем до +4°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода 9 апреля СКРИНШОТ С METEO.GOV.UA

10 и 11 апреля в большинстве областей умеренный мокрый снег, местами с дождем, днем в пятницу в северных, большинстве центральных и Одесской областях прекращение осадков. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-6° тепла, на Закарпатье и юго-востоке страны до плюс 8°.

В Карпатах временами снег, ночью 4-9° мороза, днем 0-3° мороза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с, днем 10 апреля в западных областях, 11 апреля местами в южной части порывы 15-20 м/с.

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Погода 10 апреля СКРИНШОТ С METEO.GOV.UA

В столице 10 апреля ночью и днем мокрый снег, ночью 0°...-2°, днем до +2°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

11 апреля в Киеве ночью небольшой мокрый снег, 0°...-2°, днем без осадков, +2°...+4°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.