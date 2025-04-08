Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

США могут вывести до половины военных из Восточной Европы – СМИ

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловВторник, 8 апреля 2025, 13:20
США могут вывести до половины военных из Восточной Европы – СМИ
Фото: Getty Images

Вещатель NBC News со ссылкой на информацию шести американских и европейских чиновников сообщил, что в Министерстве обороны США рассматривают предложение вывести до 10 тысяч военнослужащих из Европы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NBC News

Детали: Отмечается, что подразделения, о которых идет речь, являются частью 20 тысяч военнослужащих, которых администрация бывшего американского президента Джо Байдена развернула в 2022 году для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной, после полномасштабного российского вторжения.

Реклама:

Точные цифры все еще обсуждают, но предложение может предусматривать вывод до половины сил, присланных Байденом.

По словам европейских чиновников, если Пентагон примет это предложение, это усилит опасения, что Соединенные Штаты отказываются от своих давних союзников в Европе, которые рассматривают Россию как растущую угрозу.

Старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс заявил, что россияне "оценят сокращение Вооруженных сил США как ослабление сдерживания, и это увеличит их готовность вмешиваться в Европе различными способами по всему спектру".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Американские военные имеют на континенте более 100 тысяч военнослужащих, но глава Пентагона Пит Хегсет сказал европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет длиться вечно.
  • Главный американский генерал в Европе Кристофер Каволи заявил, что обсуждение в Пентагоне реструктуризации части американских Вооруженных сил, включая потенциальный отказ от роли США как руководителя сил НАТО в Европе и объединенного командования, могут создать проблемы.
  • Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что европейские союзники США в НАТО должны получить от Вашингтона "четкую дорожную карту" относительно потенциального вывода американских войск с континента.

Читайте также аналитическую статью "Чем готова поступиться Европа, чтобы США не вышли из НАТО"

СШАЕвропаармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
США
Дональд Трамп-младший посетит Бухарест накануне выборов в Румынии
Трамп анонсировал историческое решение – оборонный бюджет США достигнет $1 триллиона
Ядерные переговоры между США и Ираном пройдут 12 апреля в Омане – СМИ
Последние новости
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
22:17
ОВА: Россияне ударили по Николаеву реактивным беспилотником неизвестного типа, возник пожар
Все новости...
Реклама:
Реклама: