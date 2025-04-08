Поймать "джеймса бонда", которому РФ заказала убийство главы ХОВА, помог пакет из-под кефира

Российский агент, которому обещали 50 тысяч долларов за убийство главы ХОВА Олега Синегубова, имел двойное гражданство и очень тщательно скрывался от правоохранителей, выследить его помогли свидетели, выдвинуть обвинение – экспертиза ДНК.

Источник: начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Детали: Болвинов рассказал детали обнаружения и задержания подозреваемого, а также назвал его имя – Александр Голуб.

Реклама:

По его словам, для полиции, это дело началось 5 марта 2024 года, когда на Салтовке огнестрельное ранение в спину получил военный. Он умер. Следователи бросились искать гильзу, потому что пули в теле не было: она прошла навылет, пробила легкие. Они заподозрили, что убийца мог следить за жертвой, а само нападение произошло в другом месте.

Полицейские решили восстановить маршрут военного в вечер нападения. Оперативники просмотрели камеры, поняли примерно, куда чаще всего ходил убитый. А потом взяли секундомер и прошли весь путь и выяснили: в тот вечер военный шел домой от молочного магазина, через спортивную площадку, по дорожке. Именно там металлоискатели нашли гильзу. А оперативники – двух свидетелей.

Эксперты сразу обратили внимание - гильза нетипичная, от довольно редкого оружия. Это оказался спецпатрон к пистолету ПСС – еще советская разработка, и сейчас он есть на учете только у российских спецподразделений.

РЕКЛАМА:

Благодаря уличным камерам правоохранители установили примерно, где мог жить подозреваемый, им помог еще один свидетель. Правоохранители пошли опрашивать местных, расспрашивали о мужчине с камер, описывали его приметы. И от одного из собеседников узнали - похожий человек оставил ему ключи от квартиры, которую арендовал.

Следователи по решению суда сразу зашли и обыскали квартиру, там уже никого не было, но - нашли тот самый пистолет. Там же правоохранители смогли изъять образцы ДНК преступника и его отпечатки пальцев. Здесь уже следователям нетрудно было выяснить, что убийца арендовал это жилье по фальшивому паспорту, бланк был похищен из одного из учреждений в так называемой "ЛНР", а в него вклеено фото убийцы. Но сам он бесследно исчез.

Затем неизвестный взорвал здание Шевченковской администрации, по городу пылали военные машины, ночью сработала взрывчатка у дверей МСЭК. Оперативники решили ездить под прикрытием и записывали на регистратор прохожих, изучали записи с камер.

Оперативники сравнивают записи со своих регистраторов, находят на них похожего по описанию, вероятного поджигателя, рассказывает далее Болвинов. Более того - один из полицейских узнает его: несколько лет назад этого человека уже ловили за мелкие кражи, тогда его фамилия была Бессмертных. Оперативники делают качественное фото с регистратора. Тогда следователи устанавливают за фигурантом круглосуточное наблюдение.

Оперативники шли буквально след в след за этим вероятным поджигателем, говорит начальник следственного управления. Уже знали, что он постоянно переодевается, носит с собой в пакете запасную куртку. В то же время по месту жительства ничего подозрительного правоохранители не нашли. Но именно доказательства с этого места помогли потом раскрыть все дело.

Полицейские нашли мусор на участке – упаковку от картофеля по-креольски и от кефира. Оттуда изъяли ДНК. А по упаковке картофеля смогли вычислить, в каком именно супермаркете злоумышленник мог это найти. Охрана магазина узнала мужчину по фото, оказалось, что эти продукты подозреваемый украл.

В процессе полицейские выяснили, что отдельные расследуемые дела в разных районах связаны. Начинается масштабная спецоперация и в конце концов – задержание в электричке.

В тот же день начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сам заметил что-то подозрительное под машиной, когда припарковался на холме, и сразу вызвал полицию. Взрывотехники работали там около четырех часов и обезвредили мощную взрывчатку. Задержанный Голуб рассказал, что заказ он получил от куратора из 5-й службы ФСБ, а саму бомбу забрал в определенном месте из специальной закладки.

Кто должен был стать следующей жертвой, следователи узнали в изоляторе временного содержания. Этот человек готовил покушение на начальника Харьковской военной администрации Олега Синегубова.

Прямая речь Болвинова: "Чтобы узнать детали, ребята провели ювелирную психологическую игру: втирались в доверие, что-то обещали, – и он раскрыл все. Зафиксировано было все согласно УПК.

К убийству Синегубова он уже начал подготовку. Как и остальные преступления, это – заказали кураторы из ФСБ. Они же передали ему три гранаты – эти гранаты мы потом нашли спрятанными на территории садового общества во время следственного эксперимента.

Убийство Синегубова должно было быть публичным...

Чтобы максимально приблизиться к начальнику ОГА, не вызывая подозрений, он решил снова выдать себя за работника коммунальной службы. Для этого заранее подготовил специальные рабочие жилеты разных цветов, покупал их в Харькове и Дергачах. Все его показания задокументированы и мы использовали их в качестве доказательств.

Сейчас этот человек под стражей. Он откровенно доволен собой и даже считает себя кем-то вроде российского Джеймса Бонда. Называет себя диверсантом, не шпионом. Рассказывает подробно о своей так называемой работе, мечтает стать популярным, чтобы его обменяли".

Детали: Таким образом досудебное расследование закончено, российскому агенту инкриминируют убийство, покушение на убийство, государственную измену, приготовление к умышленному убийству, террористические акты, диверсии и незаконное обращение с оружием.

По данным следствия, Голуб подписал контракт с ФСБ в 2024 году, получал ежемесячную зарплату – 1000 долларов. За убийство военного ему обещали отдельную оплату – 30 тысяч долларов, но в итоге заплатили только пятнадцать. За Синегубова обещали заплатить 50 тысяч долларов, за Задоренко – 40 тысяч долларов. Остальные диверсии, поджоги и взрывы фигурант, по его собственным словам, устраивал из-за собственных убеждений: "делал все, что мог, для победы России в этой войне".

Болвинов отметил важность показаний свидетелей по этому делу и призвал жителей прифронтовых регионов быть особенно внимательными и наблюдательными.

Прямая речь Болвинова: "Он хорошо скрывался, не имел постоянного жилья, но все равно находился среди людей. Я так же, как и вы, хожу в супермаркет, стою в очереди на кассе, а кто-то впереди меня покупает, например, кефир. И в наших реалиях это легко может быть человек с российскими гранатами. Я говорю это не для запугивания – а для напоминания. Что все мы живем в прифронтовом городе, в войне. И элементарная внимательность очень важна – как продавщица из киоска, которая заметила и запомнила мужчину, который ей показался подозрительным. Как люди из садового товарищества, которые указали на обычного с виду мужчину, который там убирался. Как работники службы безопасности супермаркета, которые помогали нам с видео. Но благодаря этому мы изъяли ДНК диверсанта.

Поэтому это важно сейчас – замечать мелочи. Горит свет у ваших соседей, которые давно уехали, кто-то подозрительный поселился в вашем подъезде, кто-то фотографирует прилеты или ходит в комендантский час – поверьте, у нас достаточно ресурса для того, чтобы проверять такие сообщения. Это гибридная война, и безопасность каждого зависит в том числе и от собственной внимательности и бдительности. Поэтому я и говорю харьковчанам: будьте внимательны, не стесняйтесь и не медлите обращаться в полицию. Потому что даже следователи иногда не знают, какая именно информация окажется полезной или вообще ключевой".