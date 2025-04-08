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В Покровске между домами начали появляться могилы гражданских

Ирина БалачукВторник, 8 апреля 2025, 14:01
В Покровске между домами начали появляться могилы гражданских
Фото c Facebook Denis Khrystov

В городе Покровск Донецкой области во дворах жилых домов начали появляться могилы гражданских, что может свидетельствовать об ухудшении ситуации с безопасностью.

Источник: фото, предоставленное "Украинской правде" военным, и фотографии на странице Facebook волонтера Дениса Христова

Детали: На снимках видно свежие могилы. Это может свидетельствовать о том, что из-за постоянных обстрелов россиян соответствующим службам стало труднее забирать тела погибших. 

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фото предоставленО "Украинской правде" военным

Покровск расположен в нескольких километрах от линии фронта.

 
фото с Facebook Denis Khrystov

Донецкая областьвойнажертвы
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