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"Украинской правде" - 25 лет

Вторник, 8 апреля 2025, 14:20
Украинской правде - 25 лет

16 апреля "Украинская правда" отмечает 25-летие со дня своего основания. Помните, как все начиналось?

В 2000 году Георгий Гонгадзе вместе с Аленой Притулой основали "Украинскую правду" в ответ на цензуру, царившую в медиапространстве постсоветской Украины.

Это были первые годы интернета. Наш сайт посещали не более 15 - 20 человек в сутки. Но украинцы были жаждущими правды - и мы росли.

В первый день полномасштабной войны сайт "Украинской правды" посетили 7,4 миллиона читателей. А сейчас нас ежедневно читает около миллиона человек!

За 25 лет менялась власть, приходили и уходили диктатуры, но борьба за свободу слова оставалась неизменной миссией "Украинской правды". Мы выросли в медиа с большой редакцией, десятками проектов на разных платформах и миллионами читателей.

Оранжевая революция, Революция Достоинства, российско-украинская война, полномасштабное вторжение - мы были с вами в самые важные моменты современной истории Украины.

Уже 25 лет мы отстаиваем правду и исповедуем ценности, которые остаются неизменными: честность, независимость, критическое мышление, демократичность, служение обществу и нашим читателям.

Наши журналисты работают и из киевского офиса, и из прифронтовых поселков, и из временно оккупированных городов. Многие из нашей команды сделали паузу в журналистской карьере и присоединились к армии, чтобы защищать Украину.

Мы вместе пишем историю и становимся лучше благодаря вам.

Хотите поздравить нас с днем рождения? Запишите видео и опубликуйте его в соцсетях с хештегом #УП25.

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