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Воины Третьей штурмовой уничтожили полбатальона РФ за день

Валентина РоманенкоВторник, 8 апреля 2025, 14:59
Воины Третьей штурмовой уничтожили полбатальона РФ за день
скриншот

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады отбили штурм российских оккупантов на Луганщине, уничтожив половину батальона противника.

Источник: пресс-служба 3-й штурмовой

Дословно: "Враг пошел штурмом на участках сразу трех батальонов бригады, в частности, чтобы отбить утраченные в Надии позиции. И это кадры полного разгрома российских групп на рубежах Тройки...

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Детали: Отмечается, что к ликвидации россиян привлекли все батальонные средства 1-го штурмового, 2-го механизированного и 1-го механизированного батальонов. По захватчикам работала артиллерия, сбросы и FPV подразделения. Пехота вступила в огневой контакт на земле.

По данным бригады, потери россиян за день боев составили: 143 оккупанта – безвозвратными и 86 – санитарными.

Указано, что враг не занял ни новых, ни утраченных ранее позиций.

Луганская областьвойна
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