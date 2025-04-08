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Министр обороны Польши: США не уходят из страны, несмотря на вывод из Жешува

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 8 апреля 2025, 16:29
Министр обороны Польши: США не уходят из страны, несмотря на вывод из Жешува
Косиняк-Камыш. Иллюстративное фото: Getty Images

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что сокращение американского присутствия на аэродроме в Жешуве не означает выхода США из Польши или ослабление союзнической поддержки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Косиняк-Камыш поспешил успокоить общественность, что решение США уйти из Жешува не означает радикальных изменений.

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"Американские военные остаются в Польше. Согласно решению, принятому на саммите НАТО в Вашингтоне, характер миссии в Ясёнке (название меньшего городка под Жешувом, где фактически находится аэропорт – Ред.) меняется. Задачи, которые выполняли американские военные в Ясёнке, берут на себя другие союзники... Ответственность за функционирование Ясёнки берет на себя НАТО, и мы говорили об этом с июля 2024 года", – отметил министр.

Он детализировал, что это военные из Норвегии, Германии, Великобритании, и, в меньшем количестве, другие союзники.

"Американские военные остаются в Польше, но в других местах", – добавил Косиняк-Камыш.

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Напомним:

Читайте также аналитическую статью "Чем готова уступить Европа, чтобы США не вышли из НАТО".

ПольшаСША
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