Министр обороны Польши: США не уходят из страны, несмотря на вывод из Жешува
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что сокращение американского присутствия на аэродроме в Жешуве не означает выхода США из Польши или ослабление союзнической поддержки.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24
Детали: Косиняк-Камыш поспешил успокоить общественность, что решение США уйти из Жешува не означает радикальных изменений.
"Американские военные остаются в Польше. Согласно решению, принятому на саммите НАТО в Вашингтоне, характер миссии в Ясёнке (название меньшего городка под Жешувом, где фактически находится аэропорт – Ред.) меняется. Задачи, которые выполняли американские военные в Ясёнке, берут на себя другие союзники... Ответственность за функционирование Ясёнки берет на себя НАТО, и мы говорили об этом с июля 2024 года", – отметил министр.
Он детализировал, что это военные из Норвегии, Германии, Великобритании, и, в меньшем количестве, другие союзники.
"Американские военные остаются в Польше, но в других местах", – добавил Косиняк-Камыш.
Напомним:
- Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясенка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине.
- По данным СМИ, США рассматривают возможность вывода до 10 тысячвоенных из Восточной Европы.
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