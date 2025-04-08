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Осталось 4 претендента на должность главы "Суспільного"

Александр ШумилинВторник, 8 апреля 2025, 16:36
Осталось 4 претендента на должность главы Суспільного
Фото иллюстративное

Ко второму этапу конкурса на должность главы правления "Суспільного" допустили 4 претендентов, среди которых действующий руководитель вещателя Николай Чернотицкий и экс-министр культуры Александр Ткаченко.

Источник: сообщение "Суспільного"

Детали: Ко второму этапу не допустили основателя телеканала "МТМ" в Запорожье Юрия Юрченко и экс-заместителя гендиректора НТКУ Александра Харебина.

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Таким образом претендентами остаются:

Владимир Горковенко, бывший журналист, который отвечал за медианаправление в администрации президента Порошенко;

Александр Ткаченко, экс-министр культуры и информационной политики, бывший руководитель 1+1, экс-нардеп от партии "Слуга народа";

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Николай Фаенгольд, бывший руководитель дивизиона PayTV & Digital StarLightMedia, основатель компаний Infinitas и Iplus;

Николай Чернотицкий, действующий председатель правления Общественного с 2021 года.

Во время второго этапа конкурса состоится заслушивание программ развития и голосование.

"Суспільне" - медиакомпания, представленная на всех платформах: телеканалы Первый, "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт" и национальная сеть местных каналов; радиостанции Украинское Радио, Радио Проминь, Радио Культура, Радиоточка; сайт suspilne.media.

Предыстория:

  • 1 апреля Общественное вещание определило 6 претендентов на должность председателя правления.
  • Глава правления "Суспільного" избирается на конкурсной основе в порядке, определенном Положением о конкурсе по избранию председателя и членов правления, сроком на 4 года.

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