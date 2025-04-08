Осталось 4 претендента на должность главы "Суспільного"
Ко второму этапу конкурса на должность главы правления "Суспільного" допустили 4 претендентов, среди которых действующий руководитель вещателя Николай Чернотицкий и экс-министр культуры Александр Ткаченко.
Источник: сообщение "Суспільного"
Детали: Ко второму этапу не допустили основателя телеканала "МТМ" в Запорожье Юрия Юрченко и экс-заместителя гендиректора НТКУ Александра Харебина.
Таким образом претендентами остаются:
Владимир Горковенко, бывший журналист, который отвечал за медианаправление в администрации президента Порошенко;
Александр Ткаченко, экс-министр культуры и информационной политики, бывший руководитель 1+1, экс-нардеп от партии "Слуга народа";
Николай Фаенгольд, бывший руководитель дивизиона PayTV & Digital StarLightMedia, основатель компаний Infinitas и Iplus;
Николай Чернотицкий, действующий председатель правления Общественного с 2021 года.
Во время второго этапа конкурса состоится заслушивание программ развития и голосование.
"Суспільне" - медиакомпания, представленная на всех платформах: телеканалы Первый, "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт" и национальная сеть местных каналов; радиостанции Украинское Радио, Радио Проминь, Радио Культура, Радиоточка; сайт suspilne.media.
Предыстория:
- 1 апреля Общественное вещание определило 6 претендентов на должность председателя правления.
- Глава правления "Суспільного" избирается на конкурсной основе в порядке, определенном Положением о конкурсе по избранию председателя и членов правления, сроком на 4 года.