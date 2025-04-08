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Зеленский: Лучшая поддержка со стороны США – передать Украине системы Patriot

Валентина РоманенкоВторник, 8 апреля 2025, 17:31
Зеленский: Лучшая поддержка со стороны США – передать Украине системы Patriot
Зеленский. фото ОП

После российского баллистического удара по Кривому Рогу 4 апреля Украина передала сигналы всем партнерам, которые обещали дополнительную ПВО; президент Владимир Зеленский говорит, что лучшей помощью от США могут стать системы Patriot.

Источник: глава государства на совместной с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером пресс-конференции 8 апреля

Прямая речь: "Что касается удара по Кривому Рогу, – это страшный удар. Прежде всего мы передали сигналы всем партнерам, которые нам обещали дополнительную систему противовоздушной обороны, дополнительные Patriot. Хотели попросить усилить максимально...".

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Детали: Зеленский поблагодарил международных партнеров, которые поддержали Украину и осудили этот российский удар, однако добавил, что осуждений мало. 

"Даже некоторые наши очень близкие партнеры побоялись сказать, чья это была ракета, что она была российская. Но после соответствующих наших сигналов, мне кажется, они исправили ситуацию. Но полностью ее исправить нельзя. Русских надо поставить на место, они должны закончить эту войну", – сказал глава государства, имея в виду реакцию посла США.

Зеленский сказал, что Соединенные Штаты могли бы передать Украине системы Patriot, которых те имеют много в наличии: "Это лучшая поддержка Украины сегодня со стороны США – передать системы Patriot".

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Почему это важно: Украине критически не хватает систем, способных перехватывать баллистические ракеты врага.

Предыстория:

  • Вечером 4 апреля российская армия нанесла удар баллистикой по жилому кварталу Кривого Рога: погибли 20 человек, среди которых 9 детей. Еще более 60 человек получили ранения. По состоянию на утро 7 апреля в больницах находятся 33 жителя Кривого Рога, которые получили ранения в результате российского удара баллистикой по городу 4 апреля; 18 взрослых и 2 детей – в тяжелом состоянии.
  • 7 апреля в сети появилось видео с камер наблюдения в ресторане RoseMarine в Кривом Роге, где по заявлениям российского агрессора, ракетой "Искандер-М" 4 апреля было "ликвидировано 85 офицеров НАТО". На записи зафиксировано несколько посетителей и вероятно работников ресторана и нет никаких военных ни внутри заведения, ни снаружи.
  • Президент США Дональд Трамп призвал Россию остановить удары по Украине; в Кремле, в свою очередь, заявили, что российский лидер Владимир Путин "поддерживает идею о необходимости прекращения огня в Украине, но сначала нужно ответить на целый ряд вопросов", вновь упомянув "денацификацию и демилитаризацию" Украины.

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