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Бельгия предоставит Украине пакет помощи на миллиард евро

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцВторник, 8 апреля 2025, 17:35
Бельгия предоставит Украине пакет помощи на миллиард евро
Барт де Вевер. Фото: Getty Images

8 апреля в Киеве премьер-министр Бельгии Барт де Вевер объявил о предоставлении Украине пакета помощи объемом 1 миллиард евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова премьер-министра Бельгии

Детали: Премьер Бельгии объявил о новом решении по пакету помощи в один миллиард евро для Украины на 2025 год.

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"Каждый год мы будем выделять по одному миллиарду на оборонные вопросы", – анонсировал он.

Де Вевер отметил большую заинтересованность в размещении бельгийского оборонного производства в Украине, объявив и о подписании сегодня четырех соответствующих контрактов.

"Нам нужно помочь Украине построить собственные оборонные способности, а также надо заново вооружать Европу против новой агрессии России. Нам нужно сотрудничать, чтобы увидеть, как наш частный сектор может заинтересоваться в перспективе инвестировать в Украину и развивать возможности для нашего ВПК", – подчеркнул премьер.

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Отметим, что представители нового правительства Бельгии, которое начало работу в феврале 2025 года, ранее не посещали Украину.

В то же время глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров встретился со своим бельгийским коллегой Тео Франкеном в середине февраля и обсудил дальнейшую реализацию программы F-16.

Бельгияпомощь Украине
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