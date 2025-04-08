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МИД: Украина определила свое видение текста соглашения о полезных ископаемых с США

Мария Емец, Татьяна ОлейникВторник, 8 апреля 2025, 18:13
МИД: Украина определила свое видение текста соглашения о полезных ископаемых с США
Андрей Сибига. Фото - Getty Images

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что украинская сторона уже определила свое видение текста будущего соглашения о недрах с США, и повторил, что отсутствие противоречий между соглашением и курсом Украины на вступление в ЕС – принципиальная позиция Киева.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом Сибига сказал в комментарии "Укринформу"

Детали: Сибига рассказал, что Киев еще определяет состав переговорной группы, которая отправится в США для предметного обсуждения текста соглашения, предложенного американской стороной.

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"Мы выработали уже свою позицию, также свое видение относительно текста будущего соглашения", – сказал он.

Сибига подчеркнул, что будущее соглашение должно быть взаимовыгодным, отвечать интересам обеих сторон, а также не должно противоречить курсу Украины на вступление в ЕС.

"Это одна из принципиальных позиций для украинской стороны", – подчеркнул глава МИД.

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Также еще определяют "одну из ведущих юридических компаний" для сопровождения процесса.

На выходных вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Украина готовит команду для переговоров по "соглашению о недрах" и поездка в Вашингтон планируется на этой неделе.

Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Читайте больше о соглашении в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.

МИДСША
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