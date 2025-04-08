Воздушные силы ударили по складам на Курщине: враг понес потери
Вторник, 8 апреля 2025, 18:36
Воздушные силы ВСУ 7 апреля нанесли удар по комплексу складских помещений, который активно использовался вооруженными силами РФ в Озерках Курской области.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В результате удара были уничтожены ангары, несколько военных зданий, а также техническое оборудование. Ликвидировано более 30 оккупантов, в том числе экипажи БпЛА и ремонтники".
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Детали: По данным Генштаба, уничтожение этого объекта существенно снижает возможности РФ для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении.