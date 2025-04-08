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За более чем 4 месяца в Украине задекларировали 6276 единиц оружия

Александр ШумилинВторник, 8 апреля 2025, 18:43
За более чем 4 месяца в Украине задекларировали 6276 единиц оружия
Фото: pixabay

За более чем четыре месяца в Украине задекларировали 6276 единиц огнестрельного оружия и почти 2,2 миллиона боеприпасов к нему.

Источник: сообщение МВД

Детали: В ведомстве напомнили, что задекларировать найденное огнестрельное оружие можно в подразделениях Национальной полиции Украины.

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Сейчас насчитывается 216 мест проведения декларирования/групп по декларированию.

О том, как задекларировать оружие и какие для этого необходимы документы - на иллюстрации.

Предыстория:

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  • 25 ноября 2024 года вступил в силу закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием".
  • За три недели с момента старта декларирования огнестрельного оружия, которое было найдено гражданами, украинцы задекларировали более 1 тысячи единиц, 59 - сдали полиции.

оружие
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