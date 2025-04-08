За более чем 4 месяца в Украине задекларировали 6276 единиц оружия

За более чем четыре месяца в Украине задекларировали 6276 единиц огнестрельного оружия и почти 2,2 миллиона боеприпасов к нему.

Источник: сообщение МВД

Детали: В ведомстве напомнили, что задекларировать найденное огнестрельное оружие можно в подразделениях Национальной полиции Украины.

Реклама:

Сейчас насчитывается 216 мест проведения декларирования/групп по декларированию.

О том, как задекларировать оружие и какие для этого необходимы документы - на иллюстрации.

Предыстория:

РЕКЛАМА: