За более чем 4 месяца в Украине задекларировали 6276 единиц оружия
Вторник, 8 апреля 2025, 18:43
За более чем четыре месяца в Украине задекларировали 6276 единиц огнестрельного оружия и почти 2,2 миллиона боеприпасов к нему.
Источник: сообщение МВД
Детали: В ведомстве напомнили, что задекларировать найденное огнестрельное оружие можно в подразделениях Национальной полиции Украины.
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Сейчас насчитывается 216 мест проведения декларирования/групп по декларированию.
О том, как задекларировать оружие и какие для этого необходимы документы - на иллюстрации.
Предыстория:
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- 25 ноября 2024 года вступил в силу закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием".
- За три недели с момента старта декларирования огнестрельного оружия, которое было найдено гражданами, украинцы задекларировали более 1 тысячи единиц, 59 - сдали полиции.