РФ трижды била по Никополю: пострадали двое мужчин

Российская армия 8 апреля трижды била по Никополю на Днепропетровщине: сначала обстреляла из артиллерии, позже применила дроны-камикадзе.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Пострадали двое мужчин – 36 и 43 лет. Врачи оказали медпомощь. Состояние пациентов удовлетворительное, поэтому они будут оправляться дома.

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Повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, 3 гаража, легковушка, кафе. Задело линии электропередач".

Детали: Также российская армия ударила по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Применила артиллерию. Изуродованы частный дом, авто, электросеть.