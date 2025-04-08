На Харьковщине российский дрон атаковал пункт выдачи гумпомощи

Российский дрон атаковал пункт выдачи гуманитарной помощи в поселке Белый Колодец Харьковской области, в результате чего пострадала мирная жительница.

Источник: сообщение Харьковской областной прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, в поселке Белый Колодец Чугуевского района 8 апреля около 11:00 с вражеского FPV-дрона был сброшен боеприпас на поселковый совет. В то время там выдавалась гуманитарная помощь гражданскому населению.

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В здании выбиты окна и поврежден фасад. Женщина получила ранения".

Детали: По данному факту возбуждено дело за совершение военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Предыстория:

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Поздно вечером 7 апреля российские войска атаковали село Высокий в Харьковской области - баллистическая ракета "Искандер" попала в здание недействующей базы отдыха, пострадали 3 человека.