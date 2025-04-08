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Россия обстреляла Харьковскую область: пострадала женщина

Татьяна ОлейникВторник, 8 апреля 2025, 21:03
Россия обстреляла Харьковскую область: пострадала женщина
Фото - Олег синегубов в Telegram

Российская армия 8 апреля обстреляла Золочевскую общину на Харьковщине, в результате этого пострадала женщина.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Российская авиация нанесла пять ударов КАБ по территории Золочевской громады.

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В результате попадания авиабомбы в село Лютовка уничтожен частный дом и сарай, повреждены 7 частных домов, хозяйственные постройки и энергосети.

В результате обстрела пострадала 72-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее острую реакцию на стресс".

 
фото - олег синегубов
 
фото - олег синегубов

Детали: Еще четыре удара оккупанты нанесли по окрестностям сел Барановка, Греси, Одноробовка и Лютовка. Одна управляемая авиационная бомба без детонации упала в селе Петровка.

Харьковская областьвойнаобстрел
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