Россия обстреляла Харьковскую область: пострадала женщина

Российская армия 8 апреля обстреляла Золочевскую общину на Харьковщине, в результате этого пострадала женщина.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Российская авиация нанесла пять ударов КАБ по территории Золочевской громады.

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В результате попадания авиабомбы в село Лютовка уничтожен частный дом и сарай, повреждены 7 частных домов, хозяйственные постройки и энергосети.

В результате обстрела пострадала 72-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее острую реакцию на стресс".

фото - олег синегубов

фото - олег синегубов

Детали: Еще четыре удара оккупанты нанесли по окрестностям сел Барановка, Греси, Одноробовка и Лютовка. Одна управляемая авиационная бомба без детонации упала в селе Петровка.