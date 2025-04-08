Белый дом прокомментировал спор Маска с советником Трампа: Мальчики всегда будут мальчиками

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не увидела проблемы в том, что миллиардер Илон Маск публично ругает советника президента США по торговым вопросам Питера Наварро.

Источник: Левитт во время брифинга 8 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Левитт, Маск и Наварро - "два человека, которые, очевидно, имеют крайне разные взгляды на торговлю и тарифы".

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"Мальчики всегда будут мальчиками, и пусть они и дальше публично выясняют отношения", – добавила она.

Пресс-секретарь также назвала перепалку Маска и Наварро поводом поблагодарить администрацию Трампа за то, что она – "самая открытая администрация в истории".

"Думаю, это также свидетельствует о готовности президента выслушивать все стороны, то, что чиновники его администрации высокого уровня имеют достаточно разные взгляды на различные вопросы", – предположила Левитт.

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Во вторник миллиардер Илон Маск, который занимается сокращением государственного аппарата в администрации Трампа, обозвал "болваном" и "тупым как куча кирпичей " советника Белого дома Питера Наварро.

Посты американского миллиардера стали последним публичным проявлением его стычки с Наварро – одним из немногих людей нынешней администрации, которые работали и при первом президентстве Трампа.

Ранее СМИ писали, что Наварро предлагал пересмотреть границу США с Канадой и исключить канадскую сторону из разведывательного альянса "Пять глаз".