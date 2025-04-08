СМИ: Две партии Германии согласовали коалиционное соглашение
Консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии достигли согласия относительно коалиционного соглашения на переговорах, которые завершились вечером во вторник.
Источник: телеканал n-tv со ссылкой на источники в переговорных группах, пишет "Европейская правда"
Детали: Две немецкие партии, по информации n-tv, достигли "принципиальной договоренности" о коалиции вечером 6 апреля, теперь переговорщики будут регулировать "мелкие детали".
ХДС/ХСС и СДПГ хотят объявить результаты коалиционных переговоров в полдень в среду, 9 апреля.
Благодаря достигнутой договоренности лидер ХДС Фридрих Мерц может придерживаться ранее заявленного им графика достижения коалиционного соглашения до Пасхи.
Тем временем в Бундестаге обсуждается дата его избрания канцлером – 6 мая, пишет n-tv.
Напомним, 25 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета.
Но поскольку коалиционные переговоры продолжаются, Шольц будет исполнять обязанности канцлера до начала работы нового правительства.
Читайте также: Желтая карточка для канцлера: почему партия Мерца теряет поддержку еще до начала работы правительства.