СМИ: Две партии Германии согласовали коалиционное соглашение

Консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии достигли согласия относительно коалиционного соглашения на переговорах, которые завершились вечером во вторник.

Источник: телеканал n-tv со ссылкой на источники в переговорных группах, пишет "Европейская правда"

Детали: Две немецкие партии, по информации n-tv, достигли "принципиальной договоренности" о коалиции вечером 6 апреля, теперь переговорщики будут регулировать "мелкие детали".

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ХДС/ХСС и СДПГ хотят объявить результаты коалиционных переговоров в полдень в среду, 9 апреля.

Благодаря достигнутой договоренности лидер ХДС Фридрих Мерц может придерживаться ранее заявленного им графика достижения коалиционного соглашения до Пасхи.

Тем временем в Бундестаге обсуждается дата его избрания канцлером – 6 мая, пишет n-tv.

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Напомним, 25 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета.

Но поскольку коалиционные переговоры продолжаются, Шольц будет исполнять обязанности канцлера до начала работы нового правительства.

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