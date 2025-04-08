Более полусотни боев произошло на Покровском направлении – Генштаб

С начала суток 8 апреля на фронте состоялось 135 боевых столкновений, из них 51 – на Покровском направлении.

Источник: оперативная информация по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала этих суток произошло 135 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли один ракетный и 69 авиационных ударов, применив три ракеты и 98 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 733 дроны-камикадзе и совершили почти 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении в течение дня наши войска отражали три атаки противника в районах Волчанска.

На Купянском направлении украинские защитники отбили пять штурмов в районах Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Грековки, Катериновки и Колодязов.

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Два штурмовых действия врага в направлении Григорьевки отбили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано пять боевых столкновений вблизи Васюковки, Часового Яра и Курдюмовки, из которых два продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне 17 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Озаряновки, Торецка и Леонидовки.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Калиново, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг десять раз атаковал вблизи Константинополя, Разлива, Днепроэнергии и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении противник совершил три атаки в направлении Свободного Поля и вблизи Бурлацкого.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районе Степного и Лобкового.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 24 атаки российских захватчиков, еще пять боев продолжаются. Кроме этого, враг нанес 27 авиационных ударов с применением 37 управляемых бомб, а также осуществил 214 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре – из реактивных систем залпового огня.