Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Армия РФ атаковала Краматорск дронами, среди раненых – ребенок

Ольга ГлущенкоСреда, 9 апреля 2025, 00:24
Армия РФ атаковала Краматорск дронами, среди раненых – ребенок
последствия обстрелов Краматорска, иллюстративное фото ГСЧС

Поздно вечером 8 апреля Краматорск оказался под массированным ударом российских дронов, в результате чего есть пострадавшие, в том числе ребенок.

Источник: Гончаренко, цитирует "Суспільне Донбас", глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: По словам Гончаренко, российские войска обстреляли жилую застройку Краматорска.

Реклама:

Прямая речь Гончаренко: "Ранены 11-летняя девочка и 55-летняя женщина во время вечернего обстрела Краматорска. Погибших нет".

Обновлено: Позже Филашкин сообщил, что в результате массированной атаки российских дронов пострадали три человека.

Прямая речь Филашкина: "3 человека, в том числе ребенок, ранены в результате ночных ударов по Краматорску.

РЕКЛАМА:

Сегодня ночью город оказался под массированной атакой российских дронов. По предварительной информации, ранения получили 11-летняя девочка, ее 34-летняя мать и 55-летняя бабушка".

Донецкая областьКраматорскроссийско-украинская войнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
Донецкая область
Враг повредил отделение "Укрпочты" в Доброполье в Донецкой области
В Покровске между домами начали появляться могилы гражданских
ВСУ отбросили оккупантов возле Покровска, но потеряли позиции на других направлениях – DeepState
Последние новости
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
22:17
ОВА: Россияне ударили по Николаеву реактивным беспилотником неизвестного типа, возник пожар
Все новости...
Реклама:
Реклама: