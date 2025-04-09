Армия РФ атаковала Краматорск дронами, среди раненых – ребенок

Поздно вечером 8 апреля Краматорск оказался под массированным ударом российских дронов, в результате чего есть пострадавшие, в том числе ребенок.

Источник: Гончаренко, цитирует "Суспільне Донбас", глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: По словам Гончаренко, российские войска обстреляли жилую застройку Краматорска.

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Прямая речь Гончаренко: "Ранены 11-летняя девочка и 55-летняя женщина во время вечернего обстрела Краматорска. Погибших нет".

Обновлено: Позже Филашкин сообщил, что в результате массированной атаки российских дронов пострадали три человека.

Прямая речь Филашкина: "3 человека, в том числе ребенок, ранены в результате ночных ударов по Краматорску.

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Сегодня ночью город оказался под массированной атакой российских дронов. По предварительной информации, ранения получили 11-летняя девочка, ее 34-летняя мать и 55-летняя бабушка".