Трамп заявил, что США получают $2 млрд ежедневно благодаря новым пошлинам

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Соединенные Штаты зарабатывают 2 миллиарда долларов ежедневно за счет введенных тарифов.

Источник: Трамп, цитируют Reuters, "Суспільне"

Прямая речь Трампа: "И для тех из вас, кто хочет знать тарифы – мы получаем почти 2 миллиарда долларов в день от тарифов, 2 миллиарда. И у нас все очень хорошо".

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"Америка очень скоро снова станет очень богатой".

Детали: Reuters отмечает, что Трамп сделал это заявление во время мероприятия в Белом доме без предоставления деталей.

Президент США также сообщил, что Япония и Южная Корея уже направляют своих представителей, чтобы заключить торговые соглашения и избежать действия новых тарифов, введенных его администрацией.

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Вместе с тем, отмечает Reuters, официальные данные Министерства финансов США не подтверждают озвученные Трампом суммы.

Согласно ежедневной финансовой отчетности Казначейства США, депозиты, классифицируемые как "таможенные и отдельные акцизные налоги", в апреле в среднем составляют около $200 миллионов в день.

В феврале, по последним полным данным, правительство США получило около $7,25 миллиарда от таможенных сборов. В четверг будет обнародован ежемесячный бюджетный отчет за март, который покажет последние месячные показатели.

Что предшествовало: Сообщалось, что состояние Трампа сократилось на 500 миллионов долларов из-за введения им новых пошлин, которые вызвали падение мировых рынков.

Напомним: Трамп заявил, что Европейский Союз должен обязаться покупать американские энергоносители на 350 миллиардов долларов, чтобы получить скидки на таможенные тарифы.

Европейские фондовые рынки закончили неделю резким падением на фоне роста напряжения в мировой торговле, вызванной политикой Трампа.

Соединенные Штаты наложили на Китай тарифы в 104%, которые вступят в силу с 9 апреля.