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В России ограничили работу аэропорты Владикавказа и Грозного

Ольга ГлущенкоСреда, 9 апреля 2025, 02:48
В России ограничили работу аэропорты Владикавказа и Грозного
фото: vladikavkazaero.ru

В ночь на 9 апреля временно прекращали работу аэропорты Владикавказа и Грозного - столиц российских северокавказских республик Северная Осетия и Чечня.

Источник: Русская служба ВВС, российские СМИ и паблики

Детали: Как писали российские СМИ и паблики со ссылкой на Росавиацию, "временные ограничения" на взлет и посадку самолетов были введены во Владикавказе и Грозном за несколько минут до двух часов ночи по местному времени.

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