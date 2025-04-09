В России ограничили работу аэропорты Владикавказа и Грозного

В ночь на 9 апреля временно прекращали работу аэропорты Владикавказа и Грозного - столиц российских северокавказских республик Северная Осетия и Чечня.

Источник: Русская служба ВВС, российские СМИ и паблики

Детали: Как писали российские СМИ и паблики со ссылкой на Росавиацию, "временные ограничения" на взлет и посадку самолетов были введены во Владикавказе и Грозном за несколько минут до двух часов ночи по местному времени.

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