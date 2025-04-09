ISW проанализировал тактические цели россиян на Покровском направлении
Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что россияне преследуют несколько тактических целей на Покровском направлении, в частности охватить Покровск с востока и запада и давить на Константиновку.
Источник: ISW
Дословно из отчета: "Сейчас российские войска преследуют три различные тактические цели на Покровском направлении, но украинские беспилотники и локализованные контратаки продолжают затруднять продвижение россиян в этом районе".
Детали: Представитель группировки войск ВСУ "Хортица" майор Виктор Трегубов 7 апреля заявил, что российские войска пытаются перерезать трассу Т-0504 Покровск-Константиновка на северо-восток от Покровска, обойти Покровск с запада и наступать в направлении Новопавловки (на юго-запад от Покровска).
Дословно из отчета: "Российские силы достигают ограниченных успехов к северо-востоку от Покровска в направлении трассы Т-0504 и к юго-западу от Покровска в направлении Новопавловки, но, похоже, им трудно продвигаться непосредственно на юг и юго-запад от Покровска, где украинские войска сосредоточили большинство своих контратак в феврале, марте и в начале апреля 2025 года".
Детали: Российские наступления к северо-востоку от Покровска поддерживают как текущие усилия России охватить Покровск с востока и запада, так и усилия давить на Константиновку с юга путем продвижения вдоль шоссе Т-0504 и ликвидации украинского выступления к юго-западу от Торецка.
Сообщается, что в начале 2025 года российское военное командование ввело дополнительные подразделения в наступательные операции к востоку и северо-востоку от Покровска, но за последние месяцы российские силы достигли лишь незначительных успехов в направлении Константиновки (к северо-востоку от Покровска) и на пять-семь километров к северу от Воздвиженки.
Дословно из отчета: "Российские войска недавно продвинулись за западную окраину Торецка и на юго-запад от Торецка в районе Пантелеймоновки и Александрополя, и они могут выделить дополнительные силы и изменить приоритетность наступательных операций на северо-восток от Покровска, если начнут значительно продвигаться от Торецка до Константиновки".
"Ситуация к югу и юго-западу от Покровска остается чрезвычайно динамичной на фоне усиления наступательных операций России и локализованных украинских контратак и операций беспилотников в этом районе".
Детали: Аналитики отмечают, что российские войска в середине марта 2025 года активизировали наступательные операции на Покровском направлении с целью захватить Покровск и Мирноград (к востоку от Покровска), но не достигли значительных успехов с конца осени 2024 года из-за локализованных украинских контратак и операций беспилотников в этом районе.
И добавляют, что российские войска продолжают истощать живую силу и технику в результате неудачных механизированных штурмов и продолжающихся штурмов пехоты при поддержке бронетехники дальше на юго-запад от Покровска.
Дословно из отчета: "Ранее ISW отмечал, что операции украинских беспилотников были ключевыми в обороне от наступления России на Покровском направлении и по всей линии фронта в течение последнего года, хотя Украина должна решить свои проблемы, формирование сил и вопросы подготовки, чтобы полностью остановить наступление России в Донецкой области".
Детали: Российские войска потратили последние 13 месяцев и потеряли более пяти дивизий танков и тысячи солдат, атакуя в направлении Покровска и пытаясь захватить город.
Дословно из отчета: "Текущие российские наступательные операции по захвату Покровска и атак на Константиновку подчеркивают решимость правителя России Владимира Путина захватить всю Украину военным путем любой ценой, если он не сможет сделать это путем переговоров".
Детали: Эксперты указывают, что Путин и российское военное командование, похоже, намерены захватить Покровск и атаковать Константиновку, несмотря на потери.
Дословно из отчета: "Продолжающиеся российские атаки на Константиновку с нескольких направлений подчеркивают продолжающиеся усилия России захватить полосу крепостей, несмотря на то, что наступательная операция против более широкой полосы украинских крепостей в Донецкой области, вероятно, займет у российских войск несколько лет, если предположить, что Запад продолжит оказывать помощь Украине".
Ключевые выводы ISW за 8 апреля:
- Недавно в нескольких районах Донецкой области украинские военные взяли в плен граждан Китая, которые воевали в рядах российских войск.
- Российские и американские власти объявили, что 10 апреля в Стамбуле состоится второй раунд двусторонних переговоров между США и Россией, сосредоточенных на нормализации дипломатических миссий, но не на обсуждении соглашений о прекращении огня, предложенных совместно США и Украиной.
- Сейчас российские войска преследуют три различные тактические цели на Покровском направлении, но украинские беспилотники и локализованные контратаки продолжают затруднять продвижение россиян в этом районе.
- Российские войска возобновили ракетные и беспилотные удары большой дальности по Украине в ночь с 7 на 8 апреля после короткой паузы с 6 на 7 апреля.
- Российские войска продолжают совершенствовать тактику ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности "Шахед", чтобы максимизировать влияние ударов по Украине.
- Европейские государства продолжают оказывать финансовую и военную помощь Украине.
- Министерство обороны России объявило об инициативе, якобы направленной на обеспечение лечения и реабилитации раненых российских военнослужащих, но на практике МО может использовать эту инициативу как оружие против раненых военнослужащих.
- Украинские силы продвинулись под Покровском, а российские силы продвинулись в Курской и Белгородской областях, а также вблизи Лимана, Торецка, Покровска и Великой Новоселки.
- В Кремле рассматривают возможность принятия законопроекта, который может стимулировать набор добровольцев среди мужчин призывного возраста от 18 до 30 лет.