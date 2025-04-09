ISW проанализировал тактические цели россиян на Покровском направлении

Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что россияне преследуют несколько тактических целей на Покровском направлении, в частности охватить Покровск с востока и запада и давить на Константиновку.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "Сейчас российские войска преследуют три различные тактические цели на Покровском направлении, но украинские беспилотники и локализованные контратаки продолжают затруднять продвижение россиян в этом районе".

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Детали: Представитель группировки войск ВСУ "Хортица" майор Виктор Трегубов 7 апреля заявил, что российские войска пытаются перерезать трассу Т-0504 Покровск-Константиновка на северо-восток от Покровска, обойти Покровск с запада и наступать в направлении Новопавловки (на юго-запад от Покровска).

Дословно из отчета: "Российские силы достигают ограниченных успехов к северо-востоку от Покровска в направлении трассы Т-0504 и к юго-западу от Покровска в направлении Новопавловки, но, похоже, им трудно продвигаться непосредственно на юг и юго-запад от Покровска, где украинские войска сосредоточили большинство своих контратак в феврале, марте и в начале апреля 2025 года".

Детали: Российские наступления к северо-востоку от Покровска поддерживают как текущие усилия России охватить Покровск с востока и запада, так и усилия давить на Константиновку с юга путем продвижения вдоль шоссе Т-0504 и ликвидации украинского выступления к юго-западу от Торецка.

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Сообщается, что в начале 2025 года российское военное командование ввело дополнительные подразделения в наступательные операции к востоку и северо-востоку от Покровска, но за последние месяцы российские силы достигли лишь незначительных успехов в направлении Константиновки (к северо-востоку от Покровска) и на пять-семь километров к северу от Воздвиженки.

Дословно из отчета: "Российские войска недавно продвинулись за западную окраину Торецка и на юго-запад от Торецка в районе Пантелеймоновки и Александрополя, и они могут выделить дополнительные силы и изменить приоритетность наступательных операций на северо-восток от Покровска, если начнут значительно продвигаться от Торецка до Константиновки".

"Ситуация к югу и юго-западу от Покровска остается чрезвычайно динамичной на фоне усиления наступательных операций России и локализованных украинских контратак и операций беспилотников в этом районе".

Детали: Аналитики отмечают, что российские войска в середине марта 2025 года активизировали наступательные операции на Покровском направлении с целью захватить Покровск и Мирноград (к востоку от Покровска), но не достигли значительных успехов с конца осени 2024 года из-за локализованных украинских контратак и операций беспилотников в этом районе.

И добавляют, что российские войска продолжают истощать живую силу и технику в результате неудачных механизированных штурмов и продолжающихся штурмов пехоты при поддержке бронетехники дальше на юго-запад от Покровска.

Дословно из отчета: "Ранее ISW отмечал, что операции украинских беспилотников были ключевыми в обороне от наступления России на Покровском направлении и по всей линии фронта в течение последнего года, хотя Украина должна решить свои проблемы, формирование сил и вопросы подготовки, чтобы полностью остановить наступление России в Донецкой области".

Детали: Российские войска потратили последние 13 месяцев и потеряли более пяти дивизий танков и тысячи солдат, атакуя в направлении Покровска и пытаясь захватить город.

Дословно из отчета: "Текущие российские наступательные операции по захвату Покровска и атак на Константиновку подчеркивают решимость правителя России Владимира Путина захватить всю Украину военным путем любой ценой, если он не сможет сделать это путем переговоров".

Детали: Эксперты указывают, что Путин и российское военное командование, похоже, намерены захватить Покровск и атаковать Константиновку, несмотря на потери.

Дословно из отчета: "Продолжающиеся российские атаки на Константиновку с нескольких направлений подчеркивают продолжающиеся усилия России захватить полосу крепостей, несмотря на то, что наступательная операция против более широкой полосы украинских крепостей в Донецкой области, вероятно, займет у российских войск несколько лет, если предположить, что Запад продолжит оказывать помощь Украине".

Ключевые выводы ISW за 8 апреля: