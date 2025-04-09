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В Канаде вступают в силу зеркальные пошлины на автомобили из США

Ольга ГлущенкоСреда, 9 апреля 2025, 06:56

В Канаде со среды, 9 апреля, вступают в силу пошлины на американские автомобили в ответ на тарифы, введенные США.

Источник: премьер-министр Канады Марк Карни в сети Х

Прямая речь Карни: "В 00:01 вступят в силу канадские зеркальные пошлины.

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Будет введена 25% пошлина на все ввозимые из США автомобили, которые не соответствуют условиям соглашения о свободной торговле, а также 25% пошлины на автодетали, которые этим условиям соответствуют, но не из Мексики или Канады".

Детали: Карни добавил, что "Трамп вызвал этот торговый кризис", а Канада отвечает целенаправленно и решительно.

Канада была исключена из-под действия 10-процентных базовых тарифов, которые США наложили на почти все страны мира.

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Но 25-процентный тариф США на импортные автомобили, который вступил в силу в ночь на четверг, касается Канады и, как ожидается, нанесет сильный удар по канадской автомобильной промышленности.

Читайте больше о том, как вмешательство США полностью изменило расклады в Канаде.

КанадаСША
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