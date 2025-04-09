ВСУ за сутки отминусовали 1270 оккупантов
Среда, 9 апреля 2025, 07:41
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 270 российских захватчиков и более 240 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.04. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 927 580 (+1 270) человек,
- танков – 10 576 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 22 021 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 25 912 (+52) ед,
- средств ПВО – 1 127 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31 973 (+56) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 43 345 (+118) ед.
Данные уточняются.