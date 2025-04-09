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В Пентагоне еще окончательно не решили, сократят ли контингент в Европе

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 9 апреля 2025, 09:13
В Пентагоне еще окончательно не решили, сократят ли контингент в Европе
Фото: Getty Images

США пока не приняли окончательное решение о сокращении своего военного контингента в странах Европы, но пока пересматривают военную структуру.

Источник: пресс-служба Пентагона в ответ на запрос польского телеканала TVP Info, передает "Европейская правда"

Дословно: "Но никакого решения еще не приняли. Приверженность США к НАТО является сильной, но США ожидают, что европейские союзники возглавят конвенциональную оборону Европы".

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