В Пентагоне еще окончательно не решили, сократят ли контингент в Европе
Среда, 9 апреля 2025, 09:13
США пока не приняли окончательное решение о сокращении своего военного контингента в странах Европы, но пока пересматривают военную структуру.
Источник: пресс-служба Пентагона в ответ на запрос польского телеканала TVP Info, передает "Европейская правда"
Дословно: "Но никакого решения еще не приняли. Приверженность США к НАТО является сильной, но США ожидают, что европейские союзники возглавят конвенциональную оборону Европы".
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Предыстория:
- СМИ ранее сообщили, что США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.
- Эта информация появилась на фоне того, что Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясенка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине.
- Тогда польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш уверял, что вывод американских военных из стратегического аэропорта Жешува не является сигналом о том, что США планируют совсем уйти из Польши.