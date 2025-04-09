Воздушные силы уничтожили артиллерийский пункт управления россиян на Херсонщине

Воздушные силы 7 апреля уничтожили пункт управления 81-го самоходного артиллерийского полка российских захватчиков на временно оккупированной территории Херсонской области.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Дословно: "Благодаря профессиональному мастерству украинских летчиков было полностью разрушено бетонное сооружение. Потери пока уточняются, но уничтожено 20-30 оккупантов".

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Детали: Отмечается, что это поражение существенно подорвало способность вражеских подразделений вести боевые действия в этом районе.

"Летчики Воздушных сил Вооруженных сил Украины продолжат наносить сокрушительные удары по противнику до тех пор, пока он не покинет суверенную территорию Украины", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало: 7 апреля операторы Сил беспилотных систем за 12 часов обнаружили и поразили 3 зенитных ракетных комплекса "Бук" россиян в Курской области.