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Спартц назвала Зеленского "идиотом" и обвинила The Telegraph в искажении ее слов

Ирина Кутелева, Степан ГафткоСреда, 9 апреля 2025, 09:51
Спартц назвала Зеленского идиотом и обвинила The Telegraph в искажении ее слов
Фото c Facebook Representative Victoria Spartz

Американская конгрессвумен Виктория Спартц раскритиковала журналистов The Telegraph за якобы искажение ее слов в интервью, при этом позволила себе оскорбительные заявления в адрес президента Владимира Зеленского и парламента Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление с официального сайта Спартц

Прямая речь: "Этот заголовок (из интервью Спартц для The Telegraph – ред.) был "удобно" использован пропагандистской машиной Зеленского, чтобы очернить ее и президента Трампа и продолжить обвинять Соединенные Штаты в проигрыше Зеленского и предательстве его страны".

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Детали: В заявлении говорится, что сначала в материале использовали кавычки, приписав Спартц слова, которых она никогда не говорила.

После нескольких обращений со стороны ее команды, журналисты убрали кавычки, но оставили двоеточие, чтобы, по словам Спартц, сохранить впечатление, будто она это таки говорила.

"Я потратила огромное количество энергии, пытаясь помочь украинским военным выиграть их жестокую борьбу с Россией. К сожалению, если вашей страной управляют такие идиоты и мошенники, как Зеленский и его марионеточный парламент, это губительное дело", – заявила Спартц.

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Она отмечает, что "текущая реальность на местах такова, что Украина не в состоянии вернуть свои территории и не может согласиться отдать их навсегда".

"Поэтому с помощью Соединенных Штатов можно добиться лишь временного решения, которое даст каждой из сторон время на перегруппировку. Конечный результат этой войны будет решаться позже, а не только на поле боя", – добавила конгрессвумен.

Напомним:

  • В интервью британскому изданию Спартц призвала украинский народ избрать нового лидера в стремлении к прочному миру, поскольку, по ее мнению, с Владимиром Зеленским украинцы "потеряют остальную часть страны".
  • Она также предлагала украинцам смириться с потерей территорий, которые оккупировала РФ.
  • В ответ на заявления скандальной конгрессвумен спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил: "В отличие от Виктории, все наши земли всегда были и останутся украинскими".

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