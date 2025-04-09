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ЦПД сообщает о массовом мор рыбы и крабов в Азовском море

Анастасия ПроцСреда, 9 апреля 2025, 10:35
ЦПД сообщает о массовом мор рыбы и крабов в Азовском море
фото: ЦПД

Массовый мор рыбы зафиксирован в Азовском море в районе оккупированного города Мариуполь Донецкой области и мор крабов - вблизи Керчи в оккупированной Автономной Республике Крым. В Центре противодействия дезинформации отмечают, что это может быть частью целенаправленной политики экоцида со стороны России.

Источник: ЦПД при СНБО Украины

Дословно: "В оккупированном Мариуполе фиксируют массовый мор рыбы, а неподалеку от Керчи на берег выбросило сотни мертвых крабов. Это может быть следствием разлива мазута из российских танкеров в Керченском проливе".

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Детали: В Центре подчеркивают, что уничтожение природы Азовского моря является продолжением системной политики экоцида, которую Российская Федерация осуществляет на временно оккупированных территориях Украины во время полномасштабной войны.

"Азовское море, которое полностью оказалось под контролем РФ, переживает экологический кризис. Но оккупационная власть не принимает никаких природоохранных мер, а просто игнорирует проблемы. При этом пропаганда пытается слепить "победу" вокруг явлений, которые должны были бы вызывать беспокойство", - говорится в сообщении.

В частности, российские пропагандисты хвастаются "рекордными выловами" креветки в Азовском море. В ЦПИ объясняют: увеличение популяции креветки является следствием повышения солености воды - признака деградации морской экосистемы, что в долгосрочной перспективе грозит исчезновением уникального природного баланса Азовского моря.

Азовское мореДонецкая областьКрымРосcия
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