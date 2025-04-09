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СБУ задержала агентов ФСБ, которые готовили теракты против 8 депутатов горсовета на Хмельниччине

Степан ГафткоСреда, 9 апреля 2025, 10:57
СБУ задержала агентов ФСБ, которые готовили теракты против 8 депутатов горсовета на Хмельниччине
Фото: Хмельницкая областная прокуратура

Контрразведка СБУ задержала двух агентов ФСБ – 24-летнюю наркозависимую жительницу Каменца-Подольского и ее 57-летнего сожителя, которые планировали теракты против 8 депутатов горсовета в Хмельницкой области.

Источник: СБУ, ОГП

Дословно СБУ: "По материалам дела, фигуранты изготавливали самодельные взрывные устройства (СВУ), которые должны были заложить под машины потенциальных жертв и взорвать".

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Детали: Как сообщили правоохранители, по заданию российских спецслужб пара работала за деньги: собирала и передавала врагу информацию о государственных учреждениях и чиновниках. Они снимали на видео здания горсовета и военкомата, а также "сливали" данные о личных автомобилях местных чиновников.

Компоненты для взрывчатки, изъятые правоохранителями
Компоненты для взрывчатки, изъятые правоохранителями
Фото: СБУ

В СБУ отметили, что потенциальными жертвами диверсантов должны были стать восемь депутатов Каменец-Подольского горсовета.

По указаниям куратора мужчина купил все необходимое для изготовления взрывчатки и собрал ее дома. Таким образом россияне хотели запугать людей и расшатать ситуацию в регионе.

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Россияне завербовали 24-летнюю девушку в одном из Телеграмм-каналов и дали ей "тестовое" задание – поджечь три админздания сельсоветов на территории региона. В роли водителя злоумышленница привлекла своего 57-летнего сожителя.

Правоохранители задержали пару, поместили их под стражу и объявили им о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение. 

СБУОфис генпрокурорадиверсантыХмельнитчина
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