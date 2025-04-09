В ЕС будут голосовать за контрмеры в ответ на тарифы США
9 апреля представители 27 стран Евросоюза на заседании комитета Еврокомиссии будут решать, вводить ли ограничения в ответ на американские пошлины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на информацию от дипломата одного из ключевых государств ЕС, знакомого с ситуацией
Прямая речь собеседника ЕП: "Вопрос установления тарифов – эксклюзивная компетенция Еврокомиссии, поэтому голосование представителей 27 государств ЕС об ответе на тарифы США состоится в профильном комитете Еврокомиссии".
Детали: Дипломат отметил, что голосование по введению санкций ЕС против США пройдет на заседании одного из торговых комитетов Еврокомиссии.
Он добавил, что заседание комитета состоится во второй половине дня 9 апреля (после 15:30 по киевскому времени).
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Напомним:
- Как узнали ранее журналисты, Еврокомиссия предложила ввести 25% пошлины на десятки товарных категорий импорта из США в ответ на мартовское решение президента Трампа о тарифах для ЕС на алюминий и сталь.
- Детали предложений Еврокомиссии пока не являются публичными, а их окончательный перечень планируется утвердить 15 апреля 2025 года.
- Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложила США установить "нулевые тарифы" на промышленные товары, пытаясь предотвратить торговую войну. США отклонили это предложение.