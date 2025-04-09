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В ЕС будут голосовать за контрмеры в ответ на тарифы США

Татьяна Высоцкая, Степан ГафткоСреда, 9 апреля 2025, 11:19
В ЕС будут голосовать за контрмеры в ответ на тарифы США
Фото с Facebok European Union

9 апреля представители 27 стран Евросоюза на заседании комитета Еврокомиссии будут решать, вводить ли ограничения в ответ на американские пошлины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на информацию от дипломата одного из ключевых государств ЕС, знакомого с ситуацией

Прямая речь собеседника ЕП: "Вопрос установления тарифов – эксклюзивная компетенция Еврокомиссии, поэтому голосование представителей 27 государств ЕС об ответе на тарифы США состоится в профильном комитете Еврокомиссии".

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Детали: Дипломат отметил, что голосование по введению санкций ЕС против США пройдет на заседании одного из торговых комитетов Еврокомиссии.

Он добавил, что заседание комитета состоится во второй половине дня 9 апреля (после 15:30 по киевскому времени).

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