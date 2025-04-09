На Херсонщине в результате попадания российского снаряда в дом погиб мужчина

9 апреля, около 08:30, россияне обстреляли Широкую Балку на Херсонщине, артиллерийский снаряд попал в жилой дом там погиб человек.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Около 08:30 россияне атаковали Широкую Балку. Вражеский снаряд "прилетел" в жилой дом".

Реклама:

Детали: По сообщению Прокудина, погибший мужчина был 1943 года рождения. Кроме того, во время атаки еще два человека получили ранения.

Напомним: