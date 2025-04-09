На Херсонщине в результате попадания российского снаряда в дом погиб мужчина
Среда, 9 апреля 2025, 11:47
9 апреля, около 08:30, россияне обстреляли Широкую Балку на Херсонщине, артиллерийский снаряд попал в жилой дом там погиб человек.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Около 08:30 россияне атаковали Широкую Балку. Вражеский снаряд "прилетел" в жилой дом".
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Детали: По сообщению Прокудина, погибший мужчина был 1943 года рождения. Кроме того, во время атаки еще два человека получили ранения.
Напомним:
- Утром 4 апреля российские оккупанты атаковали с беспилотников автомобиль ОО "Быть добру на Херсонщине", который занимается эвакуацией жителей из опасных районов.
- Около 6.30 утра в воскресенье, 6 апреля, в Днепровском районе Херсона российские военные убили человека.
- 7 апреля российские войска атаковали с беспилотника мужчину в Днепровском районе Херсона. В результате удара 40-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.