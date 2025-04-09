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В ряде областей звучала тревога из-за угрозы баллистики

Ирина БалачукСреда, 9 апреля 2025, 12:13
В ряде областей звучала тревога из-за угрозы баллистики
Скриншот с map.ukrainealarm.com

Власти объявили воздушную тревогу в 13 областях из-за угрозы российских ударов баллистическими ракетами. Опасность продолжалась около получаса.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!".

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Детали: Тревоги раздаются в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.  

Обновлено: В 12:11 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась около получаса.

воздушная тревога
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