В ряде областей звучала тревога из-за угрозы баллистики
Среда, 9 апреля 2025, 12:13
Власти объявили воздушную тревогу в 13 областях из-за угрозы российских ударов баллистическими ракетами. Опасность продолжалась около получаса.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!".
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Детали: Тревоги раздаются в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Обновлено: В 12:11 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась около получаса.