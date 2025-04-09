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Европа призывает США не уменьшать военное присутствие на континенте слишком резко – СМИ

Ирина Кутелева, Степан ГафткоСреда, 9 апреля 2025, 12:14
Европа призывает США не уменьшать военное присутствие на континенте слишком резко – СМИ
Фото: Getty Images

Европейские союзники обратились к США с призывом согласовывать любые планы по уменьшению военного присутствия на континенте, чтобы избежать дестабилизации обороны НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал агентства Bloomberg 

Детали: Источники агентства сообщили, что в Европе уже приняли, что администрация президента Дональда Трампа, вероятно, примет решение о выводе части американских войск из некоторых стран Восточной Европы.

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Согласно информации собеседников Bloomberg, европейцы волнуются, что из-за непредсказуемых изменений, вызванных Трампом, они могут не быть предупреждены заранее о таких решениях, а узнают о выводе тысяч американских военных только через СМИ.

Европейские страны хотят, чтобы США обязались заранее сообщать о любых планах по выводу войск.

Дипломаты отметили, что главный месседж для США заключается в том, что союзникам нужно время для подготовки к сокращению американского присутствия.

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В то же время европейские чиновники пытаются убедить США в важности их военного присутствия в Европе.

Один высокопоставленный чиновник заявил, что европейцы хотят донести до США, что американские войска на континенте создают политическую силу.

Хотя точное количество военных и места, которые будут затронуты планируемым выводом, еще не известны, источники указывают на возможность вывода до 20 тысяч американских военных, которые были направлены в Восточную Европу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Другие источники сообщают, что администрация Байдена также рассматривала возможность сокращения численности американских войск, учитывая опасения относительно их боеготовности.

Однако европейские чиновники отмечают, что сокращение американских войск большего масштаба, чем то, которое было недавно внедрено Байденом, вызовет еще большее беспокойство.

Напомним:

ЕвропаСШАНАТОармия
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