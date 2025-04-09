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"Альтернатива для Германии" впервые возглавила рейтинг партий страны

Иванна Костина, Александр ШумилинСреда, 9 апреля 2025, 13:08
Альтернатива для Германии впервые возглавила рейтинг партий страны
Фото: Unsplash

Ультраправая "Альтернатива для Германии" впервые в истории обогнала консервативный блок ХДС/ХСС в опросе общественного мнения и стала самой популярной партией страны.

Источник: результаты опроса Ipsos, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt

Детали: С приближением к завершению коалиционных переговоров о создании коалиционного правительства ХДС/ХСС теряет значительную поддержку. По результатам воскресного опроса, ХДС и ХСС теряют пять процентных пунктов и имеют 24% - самый низкий результат за последние три года.

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"АдГ" выигрывает от этого. По сравнению с предыдущим опросом в начале марта, она набрала три процентных пункта и получила 25%, обогнав ХДС/ХСС. Это впервые делает "АдГ" сильнейшей партией в воскресном опросе.

По данным Ipsos, 15 процентов избирателей, имеющих право голоса, все еще выбрали бы Социал-демократическую партию, в то время как "Зеленые" несколько потеряли популярность по сравнению с последним воскресным опросом. Набрав 11% (на один процент меньше), они делят четвертое место с Левой партией, которая набрала еще два процентных пункта и достигла самого высокого результата с декабря 2016 года.

Как и в день выборов, Альянс Сары Вагенкнехт близок к пятипроцентному барьеру, тогда как Свободная демократическая партия колеблется на уровне четырех процентов и, таким образом, сохраняет позицию ниже проходного барьера. Все остальные партии вместе взятые набрали бы пять процентов голосов.

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Для проведения репрезентативного опроса Ipsos опросил 1 000 избирателей, имеющих право голоса, онлайн с 4 по 5 апреля.

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах. По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов.

Читайте подробнее: Желтая карточка для канцлера: почему партия Мерца теряет поддержку еще до начала работы правительства

Германияпартии
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