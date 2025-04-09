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В четверг ожидаются заморозки и немного мокрого снега

Александр ШумилинСреда, 9 апреля 2025, 13:39
В четверг ожидаются заморозки и немного мокрого снега
Фото: Getty Images

По всей Украине в четверг 10 апреля ожидается умеренный мокрый снег, на востоке и юго-востоке страны ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ночью в большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях без существенных осадков. В западных и местами северных областях на дорогах гололедица.

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Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-4° тепла, на востоке и юго-востоке страны 3-8° тепла. В Карпатах значительный снег, метель; температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве 10 апреля мокрый снег. Ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, в Киеве с 1881 года самая высокая температура 10 апреля фиксировалась на отметке 26,0° тепла в 2024г., а самая низкая 7,2° мороза в 1929г.

погодаУкраина
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