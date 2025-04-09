Минобороны разрешило использование в ВСУ эвакуационного бронеавтомобиля "Джура-ЭВАК"

Минобороны официально разрешило использование эвакуационного бронеавтомобиля "Джура-ЭВАК" в Силах обороны Украины – его производит отечественное предприятие с многолетним опытом в бронетехнике.

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: "Эвакуационный автомобиль имеет мощный дизельный двигатель, колесную формулу 4х4 и надежную механическую коробку передач. Для выполнения задач в условиях бездорожья и сложного рельефа местности производитель усовершенствовал ходовую часть автомобиля, установил усиленную переднюю и заднюю подвески, внедорожные шины, усилил тормоза и т.д.".

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Детали: В Министерстве обороны рассказали, что эвакуационный бронеавтомобиль "Джура-ЭВАК" построен по модульному принципу и рассчитан на шесть человек – включая водителя и боевого медика.

Фото: Минобороны

Машина имеет бронированный корпус, который защищает от пуль стрелкового оружия, обломков и взрывов. Для безопасной транспортировки раненых авто оборудовано всем необходимым: системой видеонаблюдения, светомаскировкой, вентиляцией, кондиционером, средствами противодействия вражеским дронам и автоматической загрузкой носилок.

Фото: Минобороны

"Ходовые характеристики (эвакуационного автомобиля – ред.), баллистическая защита, наличие средств противодействия атакам вражеских БПЛА. Часто именно от этого зависят шансы успешно выполнить задачу по эвакуации в сложных ситуациях", – отметил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

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Напомним: