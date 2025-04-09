Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Минобороны разрешило использование в ВСУ эвакуационного бронеавтомобиля "Джура-ЭВАК"

Степан ГафткоСреда, 9 апреля 2025, 14:00
Минобороны разрешило использование в ВСУ эвакуационного бронеавтомобиля Джура-ЭВАК
Фото: Минобороны

Минобороны официально разрешило использование эвакуационного бронеавтомобиля "Джура-ЭВАК" в Силах обороны Украины – его производит отечественное предприятие с многолетним опытом в бронетехнике.

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: "Эвакуационный автомобиль имеет мощный дизельный двигатель, колесную формулу 4х4 и надежную механическую коробку передач. Для выполнения задач в условиях бездорожья и сложного рельефа местности производитель усовершенствовал ходовую часть автомобиля, установил усиленную переднюю и заднюю подвески, внедорожные шины, усилил тормоза и т.д.".

Реклама:

Детали: В Министерстве обороны рассказали, что эвакуационный бронеавтомобиль "Джура-ЭВАК" построен по модульному принципу и рассчитан на шесть человек – включая водителя и боевого медика. 

 
Фото: Минобороны

Машина имеет бронированный корпус, который защищает от пуль стрелкового оружия, обломков и взрывов. Для безопасной транспортировки раненых авто оборудовано всем необходимым: системой видеонаблюдения, светомаскировкой, вентиляцией, кондиционером, средствами противодействия вражеским дронам и автоматической загрузкой носилок.

 
Фото: Минобороны

"Ходовые характеристики (эвакуационного автомобиля – ред.), баллистическая защита, наличие средств противодействия атакам вражеских БПЛА. Часто именно от этого зависят шансы успешно выполнить задачу по эвакуации в сложных ситуациях", – отметил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

РЕКЛАМА:

Напомним:

  • К эксплуатации в украинской армии в 2024 году Министерство обороны допустило более 1300 образцов вооружения и военной техники.
  • 6 декабря президент Владимир Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших ракет-пушек "Пекло", имеющих дальность поражения до 700 км.
  • 27 декабря Министерство обороны Украины кодифицировало и позволило использовать украинским войскам роботизированную платформу "Равлик".
  • 31 декабря стало известно, что Министерство обороны Украины допустило к использованию в украинской армии беспилотник "Громила" отечественного производства.  

Миноборонытехнологиироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
Минобороны
Хуже, чем хаос. Какой диагноз поставить Минобороны
Поставщиков продуктов для ВСУ оштрафовали на 6 млн грн – Минобороны
В Минобороны подготовили законопроект о демобилизации, но Генштаб его не поддерживает
Последние новости
00:35
Генштаб: На Покровском направлении состоялось более 50 боев
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
Все новости...
Реклама:
Реклама: